Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Generál šokoval svojím názorom: Európa je vojensky silnejšia ako USA! Na Rusko je však chýba TOTO

Francúzsky generál Michel Yakovleff
Francúzsky generál Michel Yakovleff (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PARÍŽ - Európske krajiny už dnes disponujú vojenskou kapacitou, ktorá by im umožnila ubrániť sa prípadnej ruskej agresii. Problémom nie je výzbroj, ale nízke sebavedomie a rozdrobenosť, upozorňuje francúzsky generál Michel Yakovleff.

„Európa nie je slabá, len si to neuvedomuje“

Bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu NATO, francúzsky generál Michel Yakovleff, minulý týždeň vo vysielaní stanice LCI vyvolal veľkú pozornosť. Podľa neho Európa disponuje všetkým, čo potrebuje na vlastnú obranu – a to dokonca vo väčšej miere, než si sama pripúšťa. „Bez Američanov nebudeme bojovať americkým štýlom. Ale ubrániť naše územie a naše rodiny? Na to máme dosť,“ vyhlásil.

Generál zdôraznil, že kontinent stále stojí na pevnom priemyselnom základe. Ako príklad uviedol, že európske krajiny majú spolu viac fregát než Spojené štáty a podľa jeho skúseností aj dvojnásobok tankov, delostreleckých systémov či bojových lietadiel v porovnaní s Washingtonom.

Kľúčový problém nie je výzbroj, ale mentalita

Yakovleff tvrdí, že Európa už teraz vlastní dostatočný materiálny potenciál na odstrašenie Ruska. To, čo jej chýba, je jednota a vedomie vlastnej sily.

Podľa komentára Politico sa tento problém ešte viac prehlbuje tým, že Spojené štáty vystupujú čoraz menej ako spoľahlivý spojenec a viac ako nepredvídateľný partner. Práve preto sa tri hlavné európske mocnosti – Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia – snažia zosúladiť svoje postupy výraznejšie, než tomu bolo v minulosti.

Ak chce Európa čeliť prípadnému ruskému útoku, musí vystupovať jednotne a prijať úlohu, ktorej sa dlhé roky vyhýbala – prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.

Prvý veľký krok: európsky obranný program EDIP

Európska únia medzitým schválila svoj prvý Európsky program obranného priemyslu (EDIP) – historicky najvýraznejší posun k spoločnej obrannopolitickej stratégii.

Program pracuje s balíkom vo výške 1,5 miliardy eur, ktorý má podporiť spoločné nákupy, spolufinancovanie výroby, posilnenie dodávateľských reťazcov a presmerovanie Európy k väčšej priemyselnej suverenite.

Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius zdôraznil, že EDIP má umožniť aj investície do ukrajinského obranného priemyslu a rozšíriť jeho účasť v európskej technologickej a priemyselnej základni.

Ruská munícia stále predbieha Západ. Európa bojuje s časom

Generálny tajomník NATO Mark Rutte nedávno vyhlásil, že Západ dokázal „zlomiť“ ruský náskok vo výrobe munície. Analýza portálu Euractiv však upozorňuje, že Rusko vďaka prechodu na vojnovú ekonomiku stále vyrába muníciu tempom, ktoré Západ bez hlbokých reforiem nedoženie.

Euractiv pripomína, že Moskva v priebehu niekoľkých mesiacov vyprodukovala to, čo členské krajiny NATO dokázali vyrobiť za celý rok. Európa síce začala zaostávanie skracovať, ale jej obranné výkony rastú pomaly.

„Peniaze už nie sú prekážkou, prekážkou je čas,“ uvádza portál. Krajiny musia svoje politické rozhodnutia – vyššie rozpočty, podporu Ukrajine, uznanie vlastnej zraniteľnosti – pretaviť do konkrétnej výroby: munície, stíhačiek, dronov, protivzdušných systémov a priemyselných kapacít schopných vydržať dlhodobý konflikt.

EDIP má priniesť zmenu v troch zásadných oblastiach

Aby nový program uspel, musí Európa podľa odborníkov presadiť tri zmeny, ktorým sa desaťročia vyhýbala:

  • spoločné nákupy, ktoré znížia ceny aj duplicitu,
  • prednosť rýchlosti pred dokonalosťou, aby výroba reagovala na potreby vojny,
  • dlhodobú predvídateľnosť pre zbrojársky priemysel, bez ktorej firmy nebudú investovať do rozširovania kapacít.

Ak tieto tri podmienky splní, môže sa európsky obranný priemysel premeniť z roztriešteného systému na skutočnú spoločnú silu – presne tú, o ktorej hovorí generál Yakovleff.

Viac o téme: ArmádaSebavedomieZbrojenieRuskoUSAUkrajinaEurópaMichel Yakovleff
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Eurokomisia predstavila plány na urýchlenie presunov vojsk: Hovorí o vojenskom schengene
Zahraničné
Ilustračné foto
Zvládla by Európa vojnu s Ruskom? IFRI varuje pred slabinami
Zahraničné
Vladimir Putin
Rusko považuje nové sankcie USA za kontraproduktívne, vraj je voči nim imúnne
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kaufland Cup: Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh hodnotí zápas s Lotyšskom
Kaufland Cup: Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh hodnotí zápas s Lotyšskom
Hokej
Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej trik!
Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej trik!
Prominenti
Tamara Heribanová o ROZVODE rodičov: Prečo som im musela odpustiť!
Tamara Heribanová o ROZVODE rodičov: Prečo som im musela odpustiť!
Prominenti

Domáce správy

Dočkáme sa bielych Vianoc?
Dočkáme sa bielych Vianoc? Slovensko čaká ZVRAT v počasí! TENTO dátum bude kľúčový
Domáce
FOTO do služby naprieč Slovenskom
Žandárske hliadky sú v uliciach: Kaliňák ohlásil štart novej bezpečnostnej služby po Slovensku! TU ich stretnete
Domáce
Trojkilometrový úsek R1 za
Trojkilometrový úsek R1 za vyše 100 miliónov sa mení na nočnú moru! Diaľničiari hlásia enormné komplikácie
Domáce
Levice získajú dve nové multifunkčné ihriská: Slúžiť budú škole aj deťom z okolia
Levice získajú dve nové multifunkčné ihriská: Slúžiť budú škole aj deťom z okolia
Levice

Zahraničné

Prieskum odhalil vyše 3000
Prieskum odhalil vyše 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach v Maďarsku
Zahraničné
Superchrípka zasahuje Britániu: Lekári
Superchrípka zasahuje Britániu: Lekári mieri do ulúc, Starmer štrajk kritizuje
Zahraničné
Trump hlási dohodu: Prímerie
Trump hlási dohodu: Prímerie medzi Thajskom a Kambodžou je obnovené
Zahraničné
Francúzsky generál Michel Yakovleff
Generál šokoval svojím názorom: Európa je vojensky silnejšia ako USA! Na Rusko je však chýba TOTO
Zahraničné

Prominenti

Laura Vizváryová
Kollárova mamička sa OBULA do Borisovej milenky: Totálne jej NALOŽILA... ZÚFALOSŤ!
Domáci prominenti
Vianočný KVÍZ: Uhádneš film
Vianočný KVÍZ: Uhádneš film alebo rozprávku podľa legendárnej hlášky?
Domáci prominenti
Radim Hladík
Smrť českého hudobníka 9 dní pred jubileom: Problémy s transplantáciou!
Osobnosti
FINALISTI Farmy 17 sú
FINALISTI Farmy 17 sú známi: Posledný DUEL rozhodol... TÍTO zabojujú o celkovú výhru!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lekár úprimne PREHOVORIL: Alkohol
Lekár úprimne PREHOVORIL: Alkohol ho zničil! TOTO sú 3 skupiny ľudí, ktoré by NIKDY NEMALI PIŤ
Zaujímavosti
FOTO Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka
Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka 2025: NAJSLEDOVANEJŠIE kategórie hovoria jasne! Kontroverzné témy valcujú rebríčky
Zaujímavosti
Týmito 12 návykmi ničíte
Týmito 12 návykmi ničíte zdravie svojej kože: Prestaňte skôr, než sa dostanete do ambulancie lekára!
vysetrenie.sk
Zahmlené okno a tajomné
ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce

Ekonomika

Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)

Varenie a recepty

Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Rady a tipy
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy

Šport

Nech mu je zem ľahká: Zomrela športová legenda a kráľ paluboviek Marian Kotleba
Nech mu je zem ľahká: Zomrela športová legenda a kráľ paluboviek Marian Kotleba
Basketbal
Posledný zápas Ramsaya na lavičke sa predlžovalo: O trofeji na Kaufland Cupe rozhodol nečakaný hrdina
Posledný zápas Ramsaya na lavičke sa predlžovalo: O trofeji na Kaufland Cupe rozhodol nečakaný hrdina
Reprezentácia
VIDEO Dojatý Ramsay po derniére na lavičke reprezentácie: Nezabudnem na dnešný večer
VIDEO Dojatý Ramsay po derniére na lavičke reprezentácie: Nezabudnem na dnešný večer
Reprezentácia
Toto hádam nemyslia vážne: Český hokej prišiel s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím
Toto hádam nemyslia vážne: Český hokej prišiel s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím
Česko

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Hľadám prácu
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Rady, tipy a triky
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Pracovné prostredie
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce

Technológie

Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Armádne technológie
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Armádne technológie
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Bezpečnosť
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Bezpečnosť

Bývanie

Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku

Pre kutilov

Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Severská elegancia v centre Prahy: Štýlová Aňa Geislerová, Eliška Chomisteková a ďalšie tváre
Zahraničné celebrity
Severská elegancia v centre Prahy: Štýlová Aňa Geislerová, Eliška Chomisteková a ďalšie tváre
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Francúzsky generál Michel Yakovleff
Zahraničné
Generál šokoval svojím názorom: Európa je vojensky silnejšia ako USA! Na Rusko je však chýba TOTO
MIMORIADNY ONLINE Witkoff a
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Witkoff a Zelenskyj sa stretnú v Berlíne: Témou debaty budú mierové rokovania
Dočkáme sa bielych Vianoc?
Domáce
Dočkáme sa bielych Vianoc? Slovensko čaká ZVRAT v počasí! TENTO dátum bude kľúčový
Matka zavraždila svoju tehotnú
Zahraničné
Šokujúci rodinný zločin: Matka umučila svoju dcéru, keď bola v 9. mesiaci tehotenstva! Motív je desivý

Ďalšie zo Zoznamu