Generál šokoval svojím názorom: Európa je vojensky silnejšia ako USA! Na Rusko je však chýba TOTO

PARÍŽ - Európske krajiny už dnes disponujú vojenskou kapacitou, ktorá by im umožnila ubrániť sa prípadnej ruskej agresii. Problémom nie je výzbroj, ale nízke sebavedomie a rozdrobenosť, upozorňuje francúzsky generál Michel Yakovleff.
„Európa nie je slabá, len si to neuvedomuje“
Bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu NATO, francúzsky generál Michel Yakovleff, minulý týždeň vo vysielaní stanice LCI vyvolal veľkú pozornosť. Podľa neho Európa disponuje všetkým, čo potrebuje na vlastnú obranu – a to dokonca vo väčšej miere, než si sama pripúšťa. „Bez Američanov nebudeme bojovať americkým štýlom. Ale ubrániť naše územie a naše rodiny? Na to máme dosť,“ vyhlásil.
Generál zdôraznil, že kontinent stále stojí na pevnom priemyselnom základe. Ako príklad uviedol, že európske krajiny majú spolu viac fregát než Spojené štáty a podľa jeho skúseností aj dvojnásobok tankov, delostreleckých systémov či bojových lietadiel v porovnaní s Washingtonom.
Kľúčový problém nie je výzbroj, ale mentalita
Yakovleff tvrdí, že Európa už teraz vlastní dostatočný materiálny potenciál na odstrašenie Ruska. To, čo jej chýba, je jednota a vedomie vlastnej sily.
Podľa komentára Politico sa tento problém ešte viac prehlbuje tým, že Spojené štáty vystupujú čoraz menej ako spoľahlivý spojenec a viac ako nepredvídateľný partner. Práve preto sa tri hlavné európske mocnosti – Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia – snažia zosúladiť svoje postupy výraznejšie, než tomu bolo v minulosti.
Ak chce Európa čeliť prípadnému ruskému útoku, musí vystupovať jednotne a prijať úlohu, ktorej sa dlhé roky vyhýbala – prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.
Prvý veľký krok: európsky obranný program EDIP
Európska únia medzitým schválila svoj prvý Európsky program obranného priemyslu (EDIP) – historicky najvýraznejší posun k spoločnej obrannopolitickej stratégii.
Program pracuje s balíkom vo výške 1,5 miliardy eur, ktorý má podporiť spoločné nákupy, spolufinancovanie výroby, posilnenie dodávateľských reťazcov a presmerovanie Európy k väčšej priemyselnej suverenite.
Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius zdôraznil, že EDIP má umožniť aj investície do ukrajinského obranného priemyslu a rozšíriť jeho účasť v európskej technologickej a priemyselnej základni.
Ruská munícia stále predbieha Západ. Európa bojuje s časom
Generálny tajomník NATO Mark Rutte nedávno vyhlásil, že Západ dokázal „zlomiť“ ruský náskok vo výrobe munície. Analýza portálu Euractiv však upozorňuje, že Rusko vďaka prechodu na vojnovú ekonomiku stále vyrába muníciu tempom, ktoré Západ bez hlbokých reforiem nedoženie.
Euractiv pripomína, že Moskva v priebehu niekoľkých mesiacov vyprodukovala to, čo členské krajiny NATO dokázali vyrobiť za celý rok. Európa síce začala zaostávanie skracovať, ale jej obranné výkony rastú pomaly.
„Peniaze už nie sú prekážkou, prekážkou je čas,“ uvádza portál. Krajiny musia svoje politické rozhodnutia – vyššie rozpočty, podporu Ukrajine, uznanie vlastnej zraniteľnosti – pretaviť do konkrétnej výroby: munície, stíhačiek, dronov, protivzdušných systémov a priemyselných kapacít schopných vydržať dlhodobý konflikt.
EDIP má priniesť zmenu v troch zásadných oblastiach
Aby nový program uspel, musí Európa podľa odborníkov presadiť tri zmeny, ktorým sa desaťročia vyhýbala:
- spoločné nákupy, ktoré znížia ceny aj duplicitu,
- prednosť rýchlosti pred dokonalosťou, aby výroba reagovala na potreby vojny,
- dlhodobú predvídateľnosť pre zbrojársky priemysel, bez ktorej firmy nebudú investovať do rozširovania kapacít.
Ak tieto tri podmienky splní, môže sa európsky obranný priemysel premeniť z roztriešteného systému na skutočnú spoločnú silu – presne tú, o ktorej hovorí generál Yakovleff.