Trump nechce zbytočné stretnutie s Putinom: Nechcem strácať čas!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že nechce „zbytočné stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Vyjadril sa tak po tom, čo vysoký predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že prezidenti USA a Ruska nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti. Informuje o tom agentúra AFP.
„Nechcem zbytočné stretnutie,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, prečo sú plány na stretnutie lídrov nateraz pozastavené. „Nechcem strácať čas, takže uvidíme, čo sa stane,“ pokračoval americký prezident. Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii. Trump minulý týždeň telefonicky hovoril so šéfom Kremľa. Po telefonáte oznámil, že sa s Putinom dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej Budapešti. Zároveň vyjadril očakávania, že táto schôdzka by sa mohla uskutočniť do dvoch týždňov.
Stretnutie už nie je nevyhnutné
Anonymný zdroj z Trumpovej administratívy však v utorok povedal, že Trump „nemá v najbližšej budúcnosti v pláne stretnúť s prezidentom Putinom“. Len niekoľko hodín pred týmto vyjadrením hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že stále nie je jasné, kedy sa summit Trump-Putin uskutoční. Tento týždeň sa podľa BBC malo uskutočniť aj stretnutie medzi americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Biely dom však uviedol, že ministri mali produktívny telefonický rozhovor a stretnutie už nie je nevyhnutné.
Trump a Putin sa v tomto roku už raz osobne stretli, a to 15 augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Tento summite sa však skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no prezidenti USA a Ruska hovorili o „pokroku“. Americký prezident sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť vojnu na Ukrajine, pričom sa podľa AFP spoliehal aj na svoj dobrý vzťah s Putinom. Trump však opakovane vyhlásil, že ho Putin sklamal a že mu s ním rýchlo dochádza trpezlivosť.