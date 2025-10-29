Panika v Kremli: Tajná služba sa bojí zvrhnutia Putina! TOTO sú podľa nej vinníci

MOSKVA - Ruská tajná služba FSB obvinila opozičných lídrov v exile, že plánujú násilné zvrhnutie Vladimira Putina. Podľa analytikov však ide skôr o prejav rastúceho strachu a neistoty v samotnom Kremli.
FSB obviňuje ruských exilantov z plánovania prevratu
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zverejnila obvinenia voči Michailovi Chodorkovskému a ďalším 22 členom Ruského protivojnového výboru, ktorí žijú v exile. Tvrdí, že skupina pripravuje násilné prevzatie moci a zosadenie prezidenta Vladimira Putina.
Ako uvádza Telegraph, tajná služba tvrdí, že má k dispozícii dôkazy, no žiadne zatiaľ nezverejnila. Oznámenie prichádza v čase, keď je vnútropolitická situácia v Rusku čoraz napätejšia a opozícia prakticky vytlačená do zahraničia.
Antivojnový výbor ako terč
Ruský protivojnový výbor vznikol v roku 2022 ako platforma pre odporcov vojny proti Ukrajine. Jeho cieľom je spájať Rusov, ktorí odmietajú Putinovu agresiu, a poskytovať im vzájomnú podporu a právnu pomoc.
FSB teraz túto organizáciu označila za hrozbu pre ústavný poriadok a štátnu bezpečnosť. Podľa agentúry ide o pokus o „násilné zvrhnutie vlády“.
Panika a hľadanie nepriateľov
Obvinený Michail Chodorkovskij, niekdajší oligarcha a dlhoročný kritik Kremľa, všetky tvrdenia odmietol. Podľa britského denníka Express považujú politickí analytici krok FSB za dôkaz rastúcej nervozity vo vnútri moci.
„Tieto obvinenia ukazujú, že Kremeľ stráca istotu a potrebuje si vytvárať nových nepriateľov,“ citoval Telegraph Johna Herbsta, riaditeľa Eurasia Center pri Atlantic Council a bývalého veľvyslanca USA na Ukrajine.
Podľa neho ide o klasický vzorec autoritárskeho režimu – v čase politickej nestability si hľadá vnútorných a vonkajších nepriateľov, aby upevnil vlastnú moc. „To, čo dnes vidíme, nie je sila, ale panika,“ dodal Herbst.
Kremeľ v defenzíve
Zahraniční pozorovatelia vnímajú krok FSB ako znak narastajúcej paranoje Vladimira Putina, ktorý sa po dvoch rokoch vojny na Ukrajine čoraz viac obáva o stabilitu svojho režimu.
Rastúce čistky, zatýkanie opozičných hlasov a obviňovanie exilových lídrov z pokusov o štátny prevrat sú podľa expertov jasným signálom slabosti Kremľa. Putin podľa nich hľadá nepriateľov, aby mohol pred verejnosťou predstierať, že krajinu ohrozuje vonkajší aj vnútorný nepriateľ.