Juhokórejský minister Čong: Je možné, že sa Trump a Kim budúci týždeň stretnú

SOUL - Juhokórejský minister pre zjednotenie Čong Tong-jong sa domnieva, že existuje značná šanca, že sa americký prezident Donald Trump na budúci týždeň počas návštevy Kórejského polostrova stretne s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump pricestuje do Ázie na summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu, a summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur. Americké médiá informovali, že predstavitelia Trumpovej vlády súkromne diskutovali o zorganizovaní stretnutia šéfa Bieleho domu s Kimom, ktorí sa naposledy stretli v roku 2019. Juhokórejský minister Čong v piatok vyhlásil, že KĽDR zrejme „venuje pozornosť Spojeným štátom a rôzne signály...naznačujú značnú pravdepodobnosť stretnutia“.
Kim Čong-un si stále uchováva „príjemné spomienky“
Trump v auguste naznačil, že sa počas svojho druhého funkčného obdobia môže stretnúť so severokórejským vodcom. Kim Čong-un v septembri povedal, že si stále uchováva „príjemné spomienky“ na amerického prezidenta, s ktorým sa počas jeho funkčného obdobia stretol trikrát. Dodal, že je otvorený rozhovorom so Spojenými štátmi, ak sa vzdajú požiadavky, aby sa KĽDR vzdala svojich jadrových zbraní.
Hoci dosiaľ nebolo žiadne oficiálne oznámenie o možnom plánovanom stretnutí medzi Trumpom a Kimom, Južná Kórea a Veliteľstvo OSN pozastavili prehliadky Spoločnej bezpečnostnej zóny. Minister pre zjednotenie Čong tvrdí, že Severokórejčanov spozorovali ako „upratujú a zveľaďujú“ oblasti v blízkosti demilitarizovanej zóny po prvý raz v tomto roku.