Opitá a zdrogovaná matka chcela zrejme zabiť seba aj svoju dcérku: Dievčatko (†8) po nehode zomrelo

PLZEŇ - Na hlavnom ťahu medzi Plzňou a Českými Budějovicami sa odohrala dopravná nehoda, z ktorej mrazí. Len 26-ročná žena mala v pondelok večer úmyselne naraziť do dodávky s cieľom zabiť seba aj svoju osemročnú dcérku. Podľa polície bola pod vplyvom alkoholu aj pervitínu. Dievčatko skončilo v kritickom stave v nemocnici, kde zraneniam podľahlo. Matku polícia zadržala.
K nehode došlo 17:30 pri obci Seč. Mladá vodička viedla osobné auto Peugeot 206 a prešla do protismeru, kde sa čelne zrazila s dodávkou Peugeot Boxer. Náraz bol taký silný, že obe vozidlá skončili zdemolované. Podľa portálu Novinky.cz vyšetrovatelia pracujú s verziou, že žena konala zámerne – chcela zabiť seba aj svoju osemročnú dcérku.
„Ešte v pondelok sme začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu,“ uviedla policajná hovorkyňa Pavla Burešová. Osemročné dievča utrpelo veľmi vážne zranenia. Záchranári ju museli na mieste resuscitovať a vo vážnom stave previezli do nemocnice. Tam žiaľ zraneniam podľahlo. „Bohužiaľ musíme oznámiť, že dievča zomrelo. Krajskí kriminalisti pokračujú vo vyšetrovaní prípadu,“ oznámila v utorok Burešová.
Hospitalizovaný je aj 44-ročný muž z druhého vozidla. 26-ročná žena je momentálne zadržaná a pod policajným dohľadom v nemocničnom zariadení. Polícia potvrdila, že vodička bola v čase nehody pod vplyvom alkoholu aj drog. Dychová skúška ukázala 1,8 promile alkoholu, pričom test na omamné látky vyšiel pozitívne na pervitín.