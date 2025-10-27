Autentické VIDEO z nehody: Opitý vodič vrazil do auta s matkou a dieťaťom... Obrovský náraz, auto letelo vzduchom!

VOZOKANY - Obrovský náraz otriasol obcou Vozokany v piatok popoludní, keď opitý vodič Škody Octavia narazil do auta s matkou a dieťaťom a následne havaroval. Vodič mal vyše 2 promile alkoholu a platný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2029. Polícia ho obvinila z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Hrozivú dopravnú nehodu vyšetrujú galantskí dopravní policajti v obci Vozokany, ku ktorej došlo v piatok (24. 10.) popoludní. "38-ročný vodič auta Škoda Octavia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zozadu narazil do pred ním idúceho auta Renault. V ňom sa viezla mladá žena a maloleté dieťa, ktoré sa našťastie nezranili. Vozidlo Škoda po kolízii odhodilo mimo cestu do stromu a potom aj do plotu rodinného domu," opisuje trnavská krajská polícia a dodáva, že obyvatelia počuli obrovský náraz. Nehodu zaznamenali aj kamery.
Policajti po príchode na miesto podrobili oboch vodičov dychovým skúškam. Mladá žena mala dychovú skúšku negatívnu, vodič škodovky nafúkal 2,10 promile. "Polícia následným šetrením zistila, že vodič má navyše uložený platný zákaz šoférovania až do mája 2029," priblížila polícia s tým, že vodiča previezla privolaná RZP do nemocnice a po ošetrení si ho prevzali kolegovia z galantského dopravného inšpektorátu.
Poverený policajt muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. "V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na 2 roky," dodáva polícia a upozorňuje, že alkohol ani drogy za volant nepatria a je mimoriadne nezodpovedné a nebezpečné šoférovať pod vplyvom akýchkoľvek omamných a návykových látok.