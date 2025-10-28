Hromadná nehoda v Liptovskom Mikuláši: Vodička BMW narazila do štyroch áut! Traja ľudia sa zranili

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Hromadná dopravná nehoda v nedeľu (26. 10.) na ceste číslo I/18 v Liptovskom Mikuláši si vyžiadala zranenia troch osôb, dve z nich previezli do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodička viedla vozidlo značky BMW v smere od centra mesta Liptovský Mikuláš na Liptovský Hrádok, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin prešla z pravého odbočovacieho pruhu do stredného pruhu, kde zachytila tri vozidlá. Vodička ďalej prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu so štvrtým vozidlom,“ spresnila polícia.
Dychovej skúške sa na mieste podrobili všetci vodiči s negatívnym výsledkom, okrem jedného poškodeného, ktorého výsledok dychovej skúšky bol 0,40 promile. „Ďalšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody, sú predmetom objasňovania,“ dodala polícia.