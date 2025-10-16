Richard Raši prijal tajomníka Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši prijal vo štvrtok generálneho tajomníka Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (RE) Mathieu Moriho. Debatovali o posilnení demokracie na lokálnej úrovni. Informoval odbor komunikácie Kancelárie NR SR.
„Rešpektovanie a presadzovanie princípov demokracie, ľudských práv a právneho štátu už od miestnej úrovne posilňuje dobrú správu vecí verejných, buduje dôveru v inštitúcie a prispieva k stabilite celej spoločnosti. Práca Rady Európy a jej Kongresu je v tomto smere neoceniteľná,“ vyhlásil Raši. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
archívne video
Predseda parlamentu podporil opätovné spustenie programu Európska značka excelentnosti v oblasti správy vecí verejných (ELoGE) na Slovensku. Kaliňák predstavil generálnemu tajomníkovi konkrétne kroky, ktoré vláda podniká na modernizáciu verejnej správy v nadväznosti na odporúčania Kongresu. „Generálneho tajomníka som informoval o návrhu modernizácie samosprávy, o zmenách v zákonoch, o príprave zákona o hlavných kontrolóroch, o pilotnom projekte centier zdieľaných služieb a detailne sme sa venovali spolupráci so samosprávami v nastavení nového krízového riadenia a civilnej ochrany,“ skonštatoval Kaliňák.
Poradný orgán Rady Európy
Kongres miestnych a regionálnych samospráv je poradným orgánom Rady Európy a predstavuje hlas viac ako 150.000 miestnych a regionálnych samospráv zo 46 členských štátov. Jeho hlavným cieľom je presadzovať a chrániť miestnu demokraciu v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy.