MIMORIADNY ONLINE Čelná zrážka rýchlikov: VIDEO Oznámili DETAILY o zranených, polícia začala trestné stíhanie

JABLONOV NAD TURŇOU - V košickom kraji došlo k mimoriadnej udalosti. Na trati pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, na miesto vyslali sanitky a vrtuľníky. Sedem ľudí bolo po nehode v kritickom stave. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
- V úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník sa zrazili dva rýchliky R 913 a R 914 Gemeran
- Na miesto zasahovalo sedem pozemných ambulancií, tri záchranárske vrtuľníky a dve hasičské sanitky
- Tragédia si vyžiadala sedem ľudí v kritickom stave, 14 sú stredne ťažko poranení a 48 je ľahko zranených
- Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia
- Na tragédiu reagovali aj politici. K mimoriadnej udalosti prišli minister dopravy Jozef Ráž, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško
Aktualizované 18:30 Na Slovensku máme len necelých 250 kilometrov z celkových 3600 kilometrov tratí vybavených moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Ide o úseky Bratislava - Žilina a Žilina - Čadca. Diaľkovo riadených tratí je len 11 %. V pondelok na to v súvislosti s tragickou zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava upozornil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz. "To znamená, že ak zlyhá ľudský faktor a rušňovodič prejde návestidlo na stoj, už nič nedokáže zabrániť zrážke. Jedine moderné zabezpečovacie systémy by tomu vedeli predísť. Zaostávame v digitalizácii a automatizácii, chýba nám predvídateľné financovanie, plán priorít aj sankcie za neplnenie," uviedol Lasz.
Aktualizované 17:45 Záchranná služba Košice informovala, že jej posádky v pondelok zažili mimoriadne náročný a rozsiahly zásah pri Jablonove nad Turňou. "Ďakujeme každému zasahujúcemu členovi všetkých výjazdových skupín, ale aj kolegom mimo službu, ktorí dnes boli na mieste," uviedlia.
Aktualizované 17:35 Podľa odborného portálu Railpage.net jeden zo rušňovodičov nerešpektoval návestidlo, ktoré mu zakazovalo pokračovať v jazde. To následne vyústilo do čelnej zrážky súprav. Minister dopravy Ráž iba povedal, že príčinou nehody zrejme nebola systémová chyba, ale pochybenie človeka.
Aktualizované 17:30 Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným a zasiahnutým pondelkovou železničnou nehodou. "V modlitbách myslíme na všetkých zranených, ich rodiny i na všetkých, ktorých sa táto tragická udalosť dotkla. Vyprosujeme im silu, pokoj a rýchle uzdravenie," uviedli biskupi.
Zároveň vyjadrili úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, lekárom, zdravotníkom, policajtom a dobrovoľníkom, ktorí okamžite zasiahli a obetavo pomáhajú postihnutým. "Prosíme, aby ich Pán Boh posilnil v službe a udelil požehnanie všetkým, ktorí prinášajú nádej a úľavu v týchto ťažkých chvíľach," doplnili.
Aktualizované 17:00 Nemocnica v Rožňave v pondelok prijala šiestich pacientov z miesta vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala pri obci Jablonov nad Turňou. Ako nformovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, dvaja z pacientov boli prijatí s ťažkými zraneniami a museli podstúpiť operačný zákrok. "Aktuálne sú v stabilizovanom stave a naďalej zostávajú v starostlivosti našich lekárov," konkretizovala Krejčíová s tým, že ďalší štyria pacienti boli prijatí so stredne ťažkými a s ľahšími zraneniami. Dvaja z nich zostávajú hospitalizovaní v nemocnici, ostatní boli prepustení do domácej liečby. Nemocnica bezprostredne po nahlásení udalosti aktivovala trauma plán a bola plne pripravená na príjem väčšieho počtu pacientov. V podvečerných hodinách nemocnica očakáva aj návštevu ministra zdravotníctva.
Aktualiizované 16:55 K čelnej zrážke rýchlikov sa vyjadrila aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Správa o železničnom nešťastí ju "hlboko zarmútila". "Aj my v ZSSK CARGO vyjadrujeme podporu všetkým zraneným, ich rodinám a blízkym. Myslíme aj na všetkých, ktorí zasahovali a pomáhajú zvládnuť následky tejto tragickej udalosti. Železnica je pre nás viac než len práca – je to poslanie. O to viac nás bolí, keď sa takéto nešťastie stane našim kolegom na trati," uviedla spoločnosť vo vyhlásení a všetkým zraneným popriala skoré uzdravenie.
Aktualizované 16:40 "Hlavný nápor bol na košickú kliniku traumatológie na Rastislavovej, ale aj na triedu SNP, kde ošetrovali pacientov s kraniocerebrálnym poranením (poranenie hlavy a mozgu, pozn. red.)," uviedla hlavná lekárka operačného strediska Beáta Bodnárová. Priblížila, že rožňavská aj košická nemocnica aktivovali trauma plány. Množstvo pacientov, nielen tých "zelených", t.j chodiacich a pri vedomí, distribuovali aj do nemocnice v Šaci. O dvoch ťažko zranených sa starajú aj v Prešove.
"Nezomrel žiaden pacient. Aj červení pacienti boli stále pri vedomí, ich vitálne parametre boli také, že nepotrebovali veľké množstvo život zachraňujúcich úkonov a ani jeden z nich nepotreboval podpornú ventiláciu. Boli červení vzhľadom na poškodenie viacerých orgánov, ale boli pri vedomí," pokračuje Bodnárová. Lekárka sa okrem toho poďakovala aj železničnej nemocnici v Košiciach, ktorá sa sama prihlásila, že dokáže ošetriť 20 zelených pacientov. Veľkú pomoc záchranárom poskytli aj hasiči, ktorí na miesto vyslali dve ambulancie a autobusy, ktoré distribuovali ľahšie zranených do nemocníc.
Aktualizované 16:35 Na klinike úrazovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach ošetrili 33 pacientov. "Z toho štyria boli ťažkí v bezprostrednom ohrození života, 9 bolo so závažnými poraneniami, ktorí mali bezprostredné ohrozenie života behom jednej hodiny, zbytok boli pacienti s ľahšími zraneniami," priblížíl Burda. Medzi zranenými bola aj tehotná žena a tiež cudzinka z Vietnamu. "Jedna pacientka bola z Vietnamu, bola stabilizovaná a ambulantne ošetrená. Medzi pacientmi bola aj jedna tehotná pacientka, čiže to spektrum pacientov bolo veľmi široké, išlo o od mladých až po starých ľudí," uviedol ďalej prednosta. Tehotná žena podstúpila podľa neho gynekologické vyšetrenie.
Aktualizované 16:25 Do nemocníc v Košiciach, Prešove a Rožňave bolo transportovaných 69 ľudí, informovala Klimešová z Operačného strediska ZZS SR.
Aktualizované 16:22 Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí, informoval Hasičský a záchranný zbor (HAZZ). Na mieste sa nachádzali aj evakuačné autobusy Hasičského a záchranného zboru, ktoré prevážali ľahko zranené osoby do okolitých nemocníc. "Zasahujúci hasiči poskytovali predlekársku prvú pomoc zraneným osobám, pomáhali pri transporte zranených, vrátane asistencie leteckej záchrannej službe (VZZS), a vykonali prieskum vlakov a ich blízkeho okolia kvôli možnej prítomnosti ranených, či dezorientovaných osôb," priblížili hasiči.
Na mieste zasahoval aj hasičský dron s termokamerou, ktorý monitoroval priestor z hľadiska rizika vzniku požiaru. Hasiči zároveň prijali nevyhnutné protipožiarne opatrenia, zastavili únik prevádzkových kvapalín a vykonali záchranné práce na havarovaných vlakoch. "Zásah naďalej prebieha, hasiči asistujú polícii a znalcom pri dokumentovaní nehody a pokračujú v zabezpečení miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. S vrakmi sa zatiaľ nemanipuluje, čaká sa na ukončenie dokumentácie a začatie vyšetrovania zo strany Polície SR," konštatuje HAZZ.
Aktualizované 16:15 Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Informovala o tom košická krajská polícia. "Na mieste bol na dokumentovanie využitý služobný dron aj 3D skener, a na prehliadanie širšieho okolia nehody boli nasadené aj služobné psy," priblížila polícia, ktorý sa poďakovala všetkým vodičom, ktorí počas dňa rešpektovali pokyny policajtov. "Uzávierka hlavného cestného ťahu bola nevyhnutná pre plynulý a rýchly presun zranených osôb do nemocníc, ako aj pre bezpečný výkon záchranných a dokumentačných prác," dodala polícia s tým, že cesta je už v plnom rozsahu prejazdná.
Aktualizované 16:00 Šaško oznámil oficiálny počet zranených. "Triážou, to znamená riadnym procesom, prešlo 91 pacientov alebo občanov, z toho siedmi sú tzv. červení v tom najťažšom stave, ak chcete v kritickom alebo s ťažkými zraneniami, 14 sú stredne ťažko poranení a 48 je ľahko zranených," vyhlásil minister Šaško. Podľa jeho slov je "zázrak", keď videl miesto nešťastia, že nedošlo k statám na životoch. Najviac pacientov bolo ošetrených v UNLP Košice.
Aktualizované 15:43 Pred Urgentným príjmom Kliniky úrazovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach sa konal brífing ministra zdravotníctva Šaška, riaditeľa UNLP Ľuboslava Beňu prednostu Kliniky úrazovej chirurgie Rastislava Burdu, riaditeľa Záchrannej služby Košice Vladimíra Hosu a hlavného operátora Operačného strediska ZZS Viliama Sládeka. Informovali o podrobnostiach k zraneným.
Aktualizované 15:31 Blanárovi podľa jeho slov zároveň telefonicky vyjadril solidaritu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý Slovensku v tejto súvislosti ponúkol pomoc. "Poďakoval som Maďarsku za jeho solidaritu a podporu a pána ministra som informoval, že starostlivosť o všetkých zranených, ako aj práce na mieste sú plne zabezpečené v réžii záchranných zložiek SR," ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
Aktualizované 15:29 Po zrážke rýchlikov podľa zatiaľ dostupných informácií ošetrili aj jedného občana iného štátu. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) na sociálnej sieti. Ako uviedol, telefonicky sa spojil s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD), aby sa informoval o aktuálnej situácii. "Minister mi podal podrobnú informáciu o priebehu zásahu a poskytnutej starostlivosti ako občanom SR, tak, podľa zatiaľ dostupných informácií, aj jednému občanovi iného štátu," uviedol Blanár a poprial zraneným skoré uzdravenie, zároveň poďakoval záchranným zložkám za ich profesionálny výkon. "Verím, že okolnosti nehody budú dôkladne vyšetrené, aby sa v budúcnosti mohlo predísť takýmto nehodám," dodal.
Aktualizované 15:05 ZSSK sa poďakovala hasičom, policajtom a záchranárom za rýchlu a profesionálnu reakciu. "Pomoc cestujúcim prebehla plynulo a bezpečne. Poďakovanie patrí aj našim zamestnancom ZSSK za evakuáciu a starostlivosť o cestujúcich," informovala spoločnosť, ktorá všetkým zraneným praje skoré uzdravenie.
Aktualizované 15:03 Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove poskytla doteraz zdravotnú pomoc 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami. Informovala o tom PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. "Pacient s ťažkým zranením utrpel poranenie chrbtice a je hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie. Jeho stav je stabilizovaný. Ďalších 11 pacientov bolo postupne ošetrených s ľahšími zraneniami na úrazovej ambulancii, ide zväčša o tržné rany, odreniny, pomliaždeniny spôsobené nárazom. Väčšina z nich môže byť prepustená do domáceho liečenia," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Smatana. Prešovská nemocnica je podľa jeho slov pripravená ako personálne, tak aj vybavením pomôcť zmierniť následky tohto nešťastia.
Aktualizované 14:55 Podrobnosti od leteckých záchranárov k zraneným
K nehode boli vyslané tri záchranárske vrtuľníky VZZS. "Ako prvý priletel na miesto nehody vrtuľník z Košíc. Posádka si do starostlivosti prevzala 50-ročného muža s vážnym, život ohrozujúcim poranením vnútorných orgánov v oblasti brucha. Po ošetrení a stabilizácii bol vo vážnom stave prevezený do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," informovala letecká záchranná služba ATE s tým, že po odovzdaní pacienta sa posádka vrátila späť na miesto nešťastia, kde si prevzala ďalšieho, 39-ročného muža s úrazom brucha. Ten bol v stabilizovanom stave transportovaný taktiež do UN v Košiciach.
Druhá posádka, zo základne v Poprade, si do starostlivosti prevzala dvoch pacientov. Išlo o 77-ročného muža s poranením chrbtice a 64-ročnú ženu s otvorenou zlomeninou predkolenia a úrazom hrudníka. Obaja boli v stabilizovanom stave prevezení do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. "Posádka tretieho vrtuľníka, zo základne v Banskej Bystrici, si priamo na mieste nehody prevzala najskôr 22-ročnú ženu s podozrením na vnútorné poranenie orgánov. Vo vážnom stave bola prevezená do UN v Košiciach. Následne sa záchranári vrátili späť pre 51-ročného muža s úrazom hlavy, ktorý bol pri vedomí a v stabilizovanom stave transportovaný do rovnakej nemocnice," dodávajú leteckí záchranári.
Aktualizované 14:34 Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zaželal zraneným z pondelkovej zrážky dvoch rýchlikov čo najskoršie a bezproblémové uzdravenie. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ozrejmil, že prostredníctvom Zboru väzenskej a justičnej stráže vyjadril rezort spravodlivosti ministerstvu vnútra pripravenosť vyslať pomoc vo forme krízových intervenčných psychológov vyškolených na prácu v krízových situáciách. "Chcem úprimne poďakovať všetkým zasahujúcim záchranným zložkám, hasičom, policajtom a zdravotníkom za ich profesionálnu a obetavú prácu na mieste nešťastia," uviedol Susko.
Aktualizované 14:31 Na miesto smeruje žeriavový vlak z Košíc, ďalší ide zo Zvolena, ktoré majú odstrániť vraky, oznámil Bednárik. "Pokiaľ vyšetrovateľ povolí odstránenie nehody, predpokladám, že zajtra popoludní je trať prevádzky schopná a nebude potrebné cestovať autobusmi a obchádzať túto výluku," tvrdí. "Odhad na tých škodách je niekoľko miliónov eur na železničnej technike. Čo sa týka infraštruktúry, tak to budú relatívne drobné oproti tomu, čo vznikla škoda na lokomotívach," spresnil Bednárik.
Aktualizované 14:27 Na miesto nešťastie je už vyšetrovací tím, informovala minister dopravy Ráž. "Škody sú veľké na rušňoch aj na vagónoch, čiastočne aj na trati," informoval s tým, že na mieste sa nachádza aj generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik aj generálny riaditeš ZSSK Peter Helexa. Ráž podotkol, že predbežné závery nemôže prezentovať, aby neovplyvnili priebeh vyšetrovania. "Nejaké závery ste si asi porobili už aj sami. To znamená, že je nejaký predpoklad, že nedošlo k systémovej chybe, ale k chybe človeka. Viacej ukáže vyšetrovanie v priebehu najbližších týždňov," podotkol.
Aktualizované 14:22 Podľa ministra zdravotníctva utrpelo 7 ľudí ťažké zranenia, sú až v kritickom stave. "Štrnásti sú stredne ťažko poranení a 70 je ľahko poranených," priblížil Šaško s tým, že celkovo je 91 zranených osôb. Šaško je podľa jeho slov v kontakte s riaditeľom rožňavskej aj košickej nemocnice, kam zranení smerovali. "Obidve tieto nemocnice aktivovali traumaplán. Zatiaľ to v rámci možností zvládajú veľmi dobre," dodla Šaško z miesta nehody.
Aktualizované 14:15 Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa poďakoval záchranným zložkám za ich promptné nasadenie. "Všetky záchranné práce už dnes prebehli, budú nasledovať sanačné práce," uviedol na mieste nešťastia s tým, že to bude trvať určite dlhší čas. "Ten vlak je vykoľajený, je zosunutý až úplne dole na svahu," dodal. "Myslím, že ide o veľkú tragédiu, ale dúfajme, že jednak počet ľudí, ktorí sú ťažko zranení, nebude stúpať, ale najmä, že to nebude mať na svedomí, táto zrážka dvoch vlakov, žiadne ľudské životy," povedal.
Aktualizované 14:03 Podľa priebežných informácií z miesta udalosti 16 osôb utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia a 50 ľudí sa zranilo ľahšie. Informovalo o tom pred 14-ou hodinou Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Aktualizované 13:55 Jeden cestujúcich opísal, čo sa stalo na mieste nešťastia. "Je to otrasne tam rozbité, také niečo zúfalé som ešte nevidel. Ja som sedel chrbtom k smeru jazdy, to bola strašná rana. Všetko lietalo a ľudia, ktorí sedeli celom k smeru jazdy, tí padali zo sedačiek," opísal dramatické momenty zrážky rýchlikov ďalší svedok pre STVR. Podľa jeho slov vlak smerujúci z Košíc stál a rýchlik zo smeru od Zvolena do neho napálil v plnej rýchlosti.
Aktualizované 13:48 Vo vlakoch sa nachádzalo do 80 cestujúcich a 4 zamestnanci ZSSK, priblížila železničná spoločnosť ZSSK. "Podľa informácií od záchranných zložiek bolo zranených približne 30 ľudí, z toho dvaja ťažko. Všetky informácie o zdravotnom stave cestujúcich a rozsahu zranení poskytujú záchranné zložky a polícia. Z našich štyroch kolegov, ktorí boli vo vlakoch, utrpel jeden vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov. Ostatní traja sú v poriadku a spolupracujú pri evakuácii a poskytovaní informácií," informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Doprava v úseku Jablonov nad Turňou – Rožňava zostáva prerušená. Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Cestujúci môžu získať aktuálne informácie prostredníctvom Kontaktného centra ZSSK na čísle 18 188. "Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. ZSSK poskytuje súčinnosť a zabezpečuje starostlivosť o svojich cestujúcich a zamestnancov. Na miesto nehody smeruje generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa," dodáva Baček.
Aktualizované 13:35 Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaželal všetkým zraneným pri tragickej zrážke rýchlikov skoré uzdravenie.
Aktualizované 13:17 Prezident Peter Pellegrini sa poďakoval všetkým záchranným zložkám za ich prácu. Verí, že sa príčiny nehody podarí čím skôr vyšetriť a zraneným želá skoré uzdravenie.
Aktualizované 12:58 Rušňovodič jedného z vlakov bol na mieste podrobený dychovej skúške aj testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, s negatívnym výsledkom, informovala košická krajská polícia. "Druhý rušňovodič bol vzhľadom na rozsah zranení letecky transportovaný do nemocnice, kde mu bude odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu a drog," dodáva.
Aktualizované 12:55 Deväť osôb utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia, priblížila Klimešová. "Minimálne 20 osôb je ľahko zranených," uviedli záchranári s tým, že na mieste sú aj dva evakuačné autobusy. Na miesto vyslali už sedem sanitiek a tri vrtuľníky.
Aktualizované 12:51 Podľa neoficiálnych informácií stihli obaja rušňovodiči rýchlikov vyskočiť pred nárazom z vlakov.
Aktualizované 12:50 Hrdinským záchranárom sa za okamžitú pomoc poďakoval aj poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí). "Nech sa táto desivá zrážka dvoch rýchlikov na východe Slovenska skončí bez obetí na životoch a nech sú zranenia čo najmenšie," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 12:49 Líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský ďakuje všetkých záchranárom, ktorí nasadzujú svoje životy, aby pomohli zraneným. "Prajem skoré uzdravenie všetkým zraneným pri Rožňave," uviedol.
Aktualizované 12:48 Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril ľútosť nad pondelkovým železničným nešťastím pri obci Jablonov nad Turňou. Verí, že vážna nehoda nebude mať obete a zranení sa čo najskôr zotavia. Napísal to na sociálnej sieti. "Správa o vážnej železničnej nehode ma hlboko zasiahla. Sám som túto obec niekoľkokrát navštívil. Ďakujem záchranárom a hasičom za profesionálnu robotu," uviedol.
Aktualizované 12:45 Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice aktivovala traumatologický plán v súvislosti s pondelkovou zrážkou dvoch rýchlikov v okrese Rožňava a počtom zranených osôb. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová. "Jedného pacienta s vážnymi zraneniami transportovali vrtuľníkom na kliniku úrazovej chirurgie, aktuálne je na operačnej sále," uviedla. Do nemocnice podľa nej smeruje z nehody aj hasičský evakuačný autobus, ktorý privezie predbežne stredne ťažko zranených pacientov. "Situáciu priebežne monitorujeme. K celkovému počtu zranených sa v tejto chvíli nie je možné vyjadriť," dodala.
Aktualizované 12:26 Na miesto vlakového nešťastia boli vyslané tri záchranárske vrtuľníky. "Vzhľadom na počet zranených sa záchranársky vrtuľník z Košíc aktuálne vracia na miesto nehody už druhýkrát. Posádky leteckých záchranárov poskytujú na mieste neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečujú letecký transport najťažšie zranených pacientov do nemocníc. Zásah stále prebieha. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je pripravená pokračovať v zásahu podľa aktuálnych potrieb a vývoja situácie," informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE).
Aktualizované 12:20 Na sociálnej sieti sa objavilo video, na ktorom vidieť jeden z rýchlikov, ako prechádza po koľajach. Za pár sekúnd počuť ohlušujúci zvuk po zrážke vlakov. Viac si prečítate tu >>
Aktualizované 12:15 Zrážka dvoch rýchlikov v okrese Rožňava považuje šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za hroznú tragédiu. "Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili. Následne je potrebné nehodu dôkladne vyšetriť. Politika teraz musí ísť bokom," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 12:09 Na tragédiu reaguje aj opozíčná SaS. "Myslíme na všetkých tých, ktorí boli účastníkmi vlakového nešťastia v okrese Rožňava. Všetkým zraneným želáme rýchle zotavenie," napísala politická strana.
Aktualizované 12:08 "Rýchlik sa prepadol z trate. V mieste nehody aktuálne zabezpečujeme miesto a koordinujeme prácu záchranných zložiek," aktualizovali informácie z polície. Podľa doterajších informácii nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Vo vlakoch sa podľa predbežných informácií nachádzalo približne 80 cestujúcich.
Aktualizované 12:02 Na miesto nešťastia smeruja aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). "Som na ceste na miesto vlakového nešťastia. Záchranné zložky zasahujú naplno. Verím, že zranených bude čo najmenej," informoval.
Aktualizované 12:00 Na tragédiu reaguje aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD). "Hlboko ma zasiahlo vlakové nešťastie pri Rožňave. Verím, že dnešná nehoda dvoch rýchlikov ovplyvní ľudské osudy v čo najmenšej miere a už nikdy sa nič podobné nezopakuje," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 11:57 Vykoľajené vozne vlakovej súpravy visia nad priepasťou. Hrozí, že sa po náraze zrútia zo strmého svahu do niekoľko metrov hlbokého zrázu. "Na mieste je už aj evakuačný autobus. Chodiaci zranení sú ošetrovaní na mieste, imobilných práve zachraňujú," informoval Ústredný Automotoklub Slovenská Republika.
Aktualizované 11:51 Na sociálnej sieti sa vyjadrila k nehode jedna z cestujúcich. "Som z vlaku zo smeru na Košice. Ledva sme vyšli z tunela a bol strašný naraz. Nerozumiem, ako sa toto môže v dnešnej dobe stať! Našťastie všetci cestujúci žijeme! Chvalabohu! Neviem ako sú na tom rušňovodiči," napísala na Facebooku.
Aktualizované 11:37 Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
Aktualizované 11:32 Na vlakové nešťastie reaguje aj premiér Róbert Fico (Smer-SSD), ktorý je priamom kontakte s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a ministrom dopravy Rážom, ktorí sú na ceste na miesto tragédie. "Všetkým zraneným pri železničnom nešťastí v okrese Rožňava želám skoré uzdravenie a vyjadrujem v tomto okamihu nádej, že nebudú žiadne obete na životoch. Som proti akýmkoľvek predčasným záverom, preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie," uviedol na sociálnej sieti.
Aktualizované 11:30 Podľa neoficiálnych informácií sa zranilo viac ako 100 osôb, 2 osoby bojujú o život s ťažkými zraneniami.
Aktualizované 11:18 Na miesto smeruje až šesť pozemných ambulancií a dva záchranárske vrtuľníky, aktualizovali z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. "Počet zranených nie je ustálený. Zásah prebieha," dodala hovorkyňa Petra Klimešová.
Aktualizované 11:13 Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý kvôli tomu zrušil naplánovaný dnešný pracovný program. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Aktualizované 11:12 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je plne súčinná s záchranárskymi a bezpečnostnými zložkami. Informovala o tom v úvodnom stanovisku k nešťastiu. "Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate. Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov," uviedla spoločnosť ZSSK s tým, že informácie bude priebežne aktualizovať.
Aktualizované 11:01 Pri vlakovom nešťastí sa zrazili vlaky R 913 a R 914 Gemeran v smeroch Zvolen - Košice a späť.
Aktualizované 10:57 Podľa prvotných informácií sa zranilo viac ako 20 osôb. Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Aktualizované 10:54 Doprava na mieste je prerušená, informovala stránka Ideme vlakom. "Prerušená doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník od 10:15 hod. V úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava budú vlaky nahradené náhradnou autobusovou dopravou," priblížili zo ZSSK.
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok predpoludním k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo cestujúcich. Informovala o tom košická krajská polícia. "Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy," dodala polícia.
"Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré zasahujú pri nahlásenej zrážke vlakov v okrese Rožňava. Na miesto smeruje 5 pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník," informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Počet zranených a ich rozsah zatiaľ nie je známy.
Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí. "Udalosť je v štádiu preverovania," uvádza polícia.
