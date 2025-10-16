Francúzsky pár už tri roky väznia v Iráne! Ich životy sú údajne ohrozené

PARÍŽ - Francúzsky pár, ktorý už viac než tri roky zadržiavajú v Iráne a tento týždeň odsúdili na dlhé väzenské tresty za špionáž, zadržiavajú svojvoľne na základe nepodložených obvinení, vyhlásilo vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Paríži. Informuje správa agentúry AFP.
Francúzsky rezort diplomacie zároveň vyzval na okamžité prepustenie zadržiavanej Cécile Kohlerovej (41) a jej partnera Jacquesa Parisa (72). Iránska justícia tento týždeň v utorok uviedla, že na základe obvinení z údajnej špionáže pre izraelské tajné služby boli odsúdení na 20, respektíve 17 rokov za mrežami. Rodiny oboch zadržiavaných Francúzov vo štvrtok varovali, že životy páru sú ohrozené.
Kohlerovú a Parisa v Iráne zadržali ešte v máji 2022
Kohlerovú a Parisa v Iráne zadržali ešte v máji 2022 a odvtedy boli vo väzbe. Miesto ich aktuálneho pobytu nie je známe po tom, čo boli odvezení z väznice Evín v hlavnom meste Teherán počas krátkeho vojenského konfliktu v júni tohto roka po izraelskom útoku na toto zariadenie, pripomína AFP. Kohlerovej sestra Noemie reportérom povedala, že v utorok sa s párom rozprávala prostredníctvom videohovoru približne osem minút a pod prísnym dohľadom, avšak nebolo možné zistiť, kde sa nachádzajú.
„Povedali mi, že sú vyčerpaní,“ dodala Noemie Kohlerová s tým, že dvojica je „na konci so silami“. Rodiny páru potvrdili, že trest, ktorý iránska justícia pôvodne oznámila v utorok, predstavoval 17 rokov väzenia pre Jacquesa Parisa a 20 rokov pre Cécile Kohlerovú. Rodiny trvajú na tom, že obaja sú úplne nevinní a Irán navštívili len ako turisti.