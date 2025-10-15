Francúzsky správny súd potvrdil pre Le Penovú zákaz kandidovať vo voľbách

PARÍŽ – Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová neuspela pri pokuse zvrátiť svoje vylúčenie z volieb. Najvyšší správny súd - Štátna rada - totiž v stredu zamietol jej odvolanie proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa, ktorý Le Penovej udelil okamžitý päťročný zákaz kandidovať vo voľbách. Sudcovia uviedli, že príslušné predpisy je možné zmeniť iba legislatívnou úpravou. Informuje o tom agentúra DPA.
Le Penová bola začiatkom apríla súdom uznaná za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov EÚ. Najkontroverznejšou časťou rozsudku bol päťročný zákaz kandidovať vo voľbách, ktorý nadobudol okamžitú platnosť.
Súd neuznal porušenie ústavy
Politická líderka Národného združenia (RN) od Štátnej rady žiadala, aby sa v jej veci obrátila na Ústavný súd. Argumentovala, že jej vyradenie z volieb je protiústavné a porušuje jej slobodu kandidovať i slobodu voličov. Správny súd však jej námietky a požiadavky v stredu zamietol.
Okrem zákazu kandidovať bola Le Penová 31. marca odsúdená za spreneveru verejných prostriedkov EÚ na štyri roky odňatia slobody, z ktorých dva sú podmienečné, a na pokutu 100 000 eur. Le Penová bola v tomto prípade obvinená zo zapojenia sa do systému zriadeného na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí Európskeho parlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004-16 a peňazí EÚ boli neoprávnene vyplatené štyri milióny eur.
Odvolací proces rozhodne o jej politickej budúcnosti
Odvolací proces v tejto kauze sa uskutoční od 13. januára do 12. februára 2026. Rozhodnutie súdu pred letom 2026 by mohlo ovplyvniť Le Penovej účasť na prezidentských voľbách v roku 2027. V prípade potvrdenia rozsudku by Le Penovej právo kandidovať musel posúdiť Ústavný súd. V súvislosti so súčasnou politickou krízou vo Francúzsku existuje aj možnosť vypísania predčasných parlamentných volieb, v ktorých by Le Penová tiež nesmela kandidovať.