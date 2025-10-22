Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Do právnej úpravy by sa mohol opätovne zaviesť inštitút justičného čakateľa. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na portáli Slov-Lex.
V súčasnosti právna úprava justičných čakateľov neexistuje, inštitút bol zrušený v súvislosti s reformou súdnictva a nahradený inštitútom odborného justičného stážistu.
„Návrh zákona upraví postavenie čakateľa, predpoklady na prijatie do funkcie vrátane výberového konania, prípravu čakateľa zakončenú odbornou justičnou skúškou a ďalšie pôsobenie čakateľa na súde do obsadenia voľného miesta sudcu,“ uvádza ministerstvo v predbežnej informácii. Pripomienkové konanie k návrhu zákona o justičných čakateľoch by sa mohlo začať v decembri.