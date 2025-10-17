Prevratná zmena na ChatGPT: Padnú všetky tabu!

SAN FRANCISCO - Spoločnosť OpenAI oznámila zásadnú zmenu v politike svojho populárneho chatbota ChatGPT. Od decembra začne ponúkať erotický obsah pre overených dospelých používateľov, čím chce dať väčší priestor osobnej voľbe a slobode dospelých.
OpenAI mení prístup: „Dospelých budeme brať ako dospelých“
Generálny riaditeľ Sam Altman v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že nová funkcia bude spustená po zavedení systému overovania veku. „V decembri, keď naplno zavedieme vekové obmedzenie podľa princípu ‘zachádzať s dospelými ako s dospelými’, umožníme aj viac – napríklad erotický obsah pre overených dospelých,“ napísal Altman.
Podľa neho boli doterajšie verzie ChatGPT nastavené veľmi prísne, aby chránili používateľov pred rizikami pre duševné zdravie. Tieto obmedzenia však podľa vedenia firmy zároveň znížili atraktivitu a prirodzenosť komunikácie s chatbotom u tých používateľov, ktorí podobnú ochranu nepotrebujú.
Reakcia konkurencie: erotika v AI už nie je tabu
Ako pripomína agentúra DPA, erotické prvky v konverzačných systémoch umelých inteligencií už ponúkajú viaceré firmy. Elon Musk napríklad umožňuje prostredníctvom svojho chatbota Grok interakcie so sexualizovaným obsahom, vrátane virtuálneho avatara v odľahčenom štýle.
Erotické chatboty už ponúkajú aj menší poskytovatelia, ktorí sa snažia zaujať špecifické cieľové skupiny používateľov.
Ďalší krok: AI, ktorá tvorí aj videá
Do portfólia OpenAI patrí aj Sora, pokročilý systém schopný generovať videá na základe textových pokynov. Odborníci predpokladajú, že práve spojenie technológie Sora s novou politikou ChatGPT môže otvoriť úplne novú éru digitálnej interakcie – tentoraz aj v oblasti erotiky.
Sam Altman zároveň uistil, že aj po spustení novej funkcie zostane dôraz na bezpečnosť a súhlas používateľa, pričom všetok obsah bude prístupný iba po overení veku.