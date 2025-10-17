Minister Richard Takáč na rokovaniach v Ríme: Slovensko presadzuje spravodlivé podmienky pre farmárov

RÍM - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč počas pracovnej návštevy v Ríme absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi Talianska, Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetového potravinového programu (WFP).
Hlavnými témami rozhovorov boli potravinová bezpečnosť, klimatické výzvy, budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2027 a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti pôdohospodárstva.
Minister Richard Takáč pokračuje v bilaterálnych rokovaniach za spravodlivé a férové podmienky pre agrosektor, ktoré začal na prelome októbra v Bruseli s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom. Tentoraz našiel pochopenie a podporu aj u talianskeho ministra pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Francesca Lollobrigidu.
Partneri diskutovali o spoločných prioritách v oblasti potravinovej sebestačnosti, klimatickej odolnosti, ochrany pôdy a vody, ako aj o potrebe zjednodušiť európske predpisy pre farmárov.
„Zhodli sme sa, že európski farmári potrebujú menej byrokracie a viac stability, aby mohli plánovať, investovať a rozvíjať vidiek,“ uviedol minister Richard Takáč.
Obaja ministri sa zhodli na spoločnom postupe pri rokovaniach o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike a rozpočte EÚ po roku 2027, pričom obe krajiny budú presadzovať, aby poľnohospodárstvo zostalo kľúčovou a samostatnou súčasťou európskeho rozpočtu.
„Naším cieľom je zachovať samostatnú Spoločnú poľnohospodársku politiku postavenú na dvojpilierovej štruktúre – s jasne oddelenou podporou príjmov a rozvoja vidieka. Odmietame návrhy na zlúčenie SPP do spoločného fondu s inými nástrojmi, pretože by to ohrozilo stabilitu podpôr pre farmárov a vidiecke komunity,“ doplnil minister Takáč.
Ministri zároveň zdôraznili potrebu chrániť európske produkty a tradičné potraviny pred nekalou konkurenciou a spoločne presadzovať politiky, ktoré posilnia konkurencieschopnosť a sebestačnosť európskeho agrosektora.
V sídle FAO sa minister Takáč stretol aj so zástupkyňou výkonnej riaditeľky Svetového potravinového programu (WFP) Raniou Dagash-Kamara. Cieľom bolo posilniť technickú spoluprácu Slovenska s FAO, podporiť projekty transformácie agropotravinových systémov a výmenu know-how v oblasti udržateľného hospodárenia s pôdou, vodou a biodiverzitou.
Slovensko zároveň vyjadrilo podporu programom WFP zameraným na poskytovanie potravinovej pomoci v krízových regiónoch sveta. „Napriek rozpočtovým obmedzeniam chceme byť súčasťou riešení, nie problémov. Solidarita a zodpovednosť voči krajinám, ktoré čelia hladu, patria k našim hodnotám,“ doplnil minister.
Slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokračoval v bilaterálnych rokovaniach s nezávislým predsedom Rady FAO Minom Rizkom. Rizk je prvým Egypťanom a najmladším človekom v histórii, ktorý túto prestížnu pozíciu zastáva. Ako nezávislý predseda je protiváhou generálneho riaditeľa FAO, zastupuje všetky členské krajiny a vedie zasadnutia Rady FAO ako nezávislá autorita od vlád i sekretariátu organizácie.