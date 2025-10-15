Český odvolací súd zrušil oslobodenie muža v prípade požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko

PRAHA - Pražský vrchný súd vyhovel odvolaniu štátneho zastupiteľstva v prípade založenia požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a zrušil oslobodzujúci rozsudok nad jeho bývalým strážcom Jiřím Lobotkom. Prípadom sa tak opäť bude zaoberať Krajský súd v Ústí nad Labem. Informuje o tom server Novinky.cz.
Krajský súd podľa odvolacieho súdu nevykonal dostatočné dokazovanie, aby mohol v prípade rozhodnúť. Prvostupňovému súdu preto uložil dôkazy doplniť, znovu ich prehodnotiť a posúdiť, či je na mieste obžalovaného uznať vinným alebo ho spod obžaloby oslobodiť.
Rozpor v priznaniach
Súd v Ústí nad Labem v januári rozhodol, že neexistujú priame ani nepriame dôkazy o tom, že by obžalovaný požiar založil. Podľa štátneho zástupcu síce bolo dokazovanie viny zložitejšie, no aj napriek tomu dôkazy o tom, že sa muž činu dopustil, existujú. Lobotka sa k činu dvakrát priznal, neskôr priznanie odvolal a vinu pripustil len v prípade založenia menších požiarov. Nepodmienečný dvojročný trest v tomto prípade odvolací súd potvrdil.
Najväčší lesný požiar v moderných dejinách ČR vypukol v júli 2022. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.