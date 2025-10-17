Portugalský parlament schválil zákon zakazujúci nosenie závojov zakrývajúcich tvár na verejnosti

MADRID - Portugalský parlament v piatok schválil návrh zákona, ktorý zakazuje nosenie závojov zakrývajúcich tvár na verejnosti z „rodových alebo náboženských“ dôvodov. Opatrenie sa zrejme dotkne najmä moslimských žien, uviedla agentúra AP.
Návrh zákona, ktorý predložila krajne pravicová strana Chega (Stačilo), zakazuje nosenie závojov vrátane burky a nikábu - teda islamských závojov zakrývajúcich celú tvár - na väčšine verejných miest. Nosenie takýchto prvkov odevu bude však naďalej povolené na palubách lietadiel, v diplomatických priestoroch a na miestach bohoslužieb.
Návrh musí ešte podpísať prezident Marcelo Rebelo de Sousa, ktorý má možnosť zákon vetovať alebo ho postúpiť na preskúmanie Ústavnému súdu. Ak by prezident zákon podpísal, Portugalsko sa pripojí k niekoľkým ďalším európskym štátom vrátane Rakúska, Francúzska, Belgicka a Holandska, v ktorých platí úplný alebo čiastočný zákaz zakrývania tváre a hlavy. Za porušenie zákona by hrozila peňažná pokuta vo výške od 200 do 4000 eur.
V Portugalsku si tvár zakrýva len malý počet žien, ale otázka islamských závojov vyvolala kontroverziu podobnú tej v iných európskych krajinách, konštatuje AP. Vo svojom návrhu strana Chega uviedla, že zakrývanie tváre vystavuje jednotlivcov – najmä ženy – „situáciám vylúčenia a menejcennosti“ a je nezlučiteľné s princípmi, ako je „sloboda, rovnosť a ľudská dôstojnosť“. Chega získala podporu od stredopravicových strán.