Francúzsky súd odsúdil muža na 30 rokov väzenia za vraždu manželky: Telo sa nikdy nenašlo

PARÍŽ - Súd v juhofrancúzskom meste Albi uznal v piatok 38-ročného muža za vinného z vraždy svojej manželky a odsúdil ho na 30 rokov odňatia slobody. Zdravotná sestra Delphine Jubillarová (33) zmizla v noci z 15. na 16. decembra 2020, jej telo sa doteraz nenašlo.
Ako informovala agentúra DPA, ide o jeden z najznámejších prípadov nezvestných osôb vo Francúzsku. Napriek rozsudku, na ktorého vynesenie sudcom postačovali nepriame dôkazy, bude táto kauza súdy zamestnávať aj naďalej - právnici odsúdeného totiž oznámili, že sa odvolajú. Obžalovaný Cédric Jubillar počas celého procesu trval na svojej nevine. „Neurobil som Delphine absolútne nič,“ povedal aj vo svojom záverečnom vyhlásení.
Jubillarovci, ktorým sa v manželstve narodili dve deti, boli v čase Delphininho zmiznutia v rozvodovom konaní. Vyšetrovatelia sa na Jubillara zamerali pol roka po jej zmiznutí, a to na základe nezrovnalostí v jeho výpovedi. Na súde sa proti mužovi nahromadili nepriame dôkazy: dvaja susedia uviedli, že v osudnú noc počuli ženský krik; známi vypovedali o vyhrážkach, ktoré Jubillar v ich prítomnosti adresoval svojej manželke; bývalý spoluväzeň a mužov priateľ povedal, že hovoril o zabití svojej manželky.
Po vynesení rozsudku právnici zastupujúci rodinu nezvestnej ženy vyzvali odsúdeného, aby prezradil miesto, kde sa nachádza jej telo. Uviedli, že pre príbuzných je dôležité, aby sa takto dokázali vyrovnať so stratou.