Nová jadrová elektráreň pokryje potreby 12 miliónov poľských domácností, uviedol Tusk

CHOCZEWO - Elektrina z prvej poľskej jadrovej elektrárne bude postačovať pre 12 miliónov domácností, uviedol v stredu poľský premiér Donald Tusk počas návštevy staveniska elektrárne v obci Choczewo v Pomoranskom vojvodstve. Zdôraznil, že projekt má zásadný význam pre budúcnosť Poľska a jeho energetickú bezpečnosť. Informuje o tom agentúra PAP.
„Elektrina vyrábaná v prvej poľskej jadrovej elektrárni bude postačovať pre 12 miliónov domácností. To ukazuje rozsah tohto projektu a jeho význam pre energetickú bezpečnosť Poľska,“ povedal premiér.
Obrovský investičný projekt
Tusk pripomenul, že výstavba prvej poľskej jadrovej elektrárne v lokalite Lubiatowo-Kopalino sa začína po rokoch príprav a bude patriť medzi najväčšie investičné projekty v krajine. V čase najvyššej intenzity má byť do projektu zapojených približne 50 000 pracovníkov vrátane subdodávateľov.
Lokalita sa nemení
Podľa Tuska sa rozhodnutia o umiestnení elektrárne stretávali s kontroverziami, no vláda neplánovala meniť lokalitu, aby sa predišlo ďalším stratám času. Zdôraznil, že cieľom je, aby projekt priniesol prínosy aj miestnym obyvateľom a podnikateľom, najmä v cestovnom ruchu.
Premiér tiež oznámil rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry, ktoré majú priniesť výhody počas výstavby elektrárne. Dodal, že energetické a priemyselné ťažisko krajiny sa presúva na sever, keďže neďaleko na Balte plánujú vybudovať veľké veterné farmy.
Strategické priemyselné rozloženie
„Na juhu, napríklad na Sliezsku, sa bude sústreďovať zbrojársky priemysel, ktorý prispeje k bezpečnosti Poľska. Ide o premyslené investície na desaťročia,“ uviedol Tusk. Šéf poľskej vlády vyhlásil, že projekt jadrovej elektrárne symbolizuje zmenu po parlamentných voľbách v októbri 2023. „História poľskej jadrovej energetiky trvá už desaťročia. My môžeme konečne povedať: naozaj to urobíme a nebudeme o tom nekonečne hovoriť,“ zdôraznil.
Investorom a budúcim prevádzkovateľom elektrárne je štátna spoločnosť PEJ. V lokalite Lubiatowo-Kopalino majú vzniknúť tri bloky s technológiou AP1000 americkej firmy Westinghouse, pričom zhotoviteľom bude konzorcium Westinghouse-Bechtel. Začiatok jadrovej výstavby sa plánuje na rok 2028 a uvedenie prvého bloku do komerčnej prevádzky na rok 2036.