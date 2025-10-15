Londýn predĺžil svoj záväzok: Britské stíhačky budú nad Poľskom lietať až do konca tohto roka

BRUSEL - Britský minister obrany John Healy v stredu pred začiatkom stretnutia ministrov krajín NATO v Bruseli oznámil, že britské stíhačky budú nad Poľskom lietať až do konca tohto roka. Londýn tak predĺžil svoj záväzok v rámci misie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá bola reakciou na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Zvyšujeme tiež výrobu dronov pre Ukrajinu,“ doplnil Healey. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans zas uviedol, že jeho krajina plánuje na nákup bezpilotných lietadiel pre Ukrajinu vyčleniť 90 miliónov eur. Brekelmans vyzval spojencov, aby zvýšili príspevky do balíka vojenskej pomoci Ukrajine v rámci mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), prostredníctvom ktorého Spojené štáty predávajú zbrane partnerom z NATO, ktorí ich následne dodávajú Kyjevu. Holandský minister vyhlásil, že Severoatlantická aliancia sa musí poučiť z nedávnych prípadov prenikania ruských dronov do vzdušného priestoru krajín EÚ a nájsť efektívnejší spôsob ich zneškodňovania, než je nasadenie stíhačiek F-35.
Amsterdam podporuje snahy Aliancie o zjednotenie súčasných odlišných predpisov a pravidiel nasadenia spojencov pre misie na východnom krídle, vyhlásil Brekelmans. „Je veľmi dôležité, aby sme na týchto predpisoch pracovali a zjednotili ich,“ zdôraznil. V Bruseli sa v stredu koná stretnutie ministrov obrany krajín NATO, ktoré sa zameria na bezpečnostné priority Aliancie. Na programe je počas dňa aj zasadnutie Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny vo formáte Ramstein, ktoré spoločne zvolali Británia a Nemecko. Podľa portálu Politico sa očakáva aj stretnutie ministrov EÚ so šéfkou diplomacie Únie Kajou Kallasovou o pripravovanom pláne obrannej pripravenosti bloku.