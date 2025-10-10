Poľsko plánuje vybudovať tzv. Údolie dronov pri hraniciach so Slovenskom

RZESZOV - Samospráva poľského Podkarpatského vojvodstva, ktoré hraničí s Prešovským krajom, plánuje vytvoriť tzv. Údolie dronov a podporiť rozvoj technológií bezpilotných lietadiel v regióne. Projekt v hodnote 10 miliónov eur má byť financovaný z fondov Európskej únie a jeho súčasťou bude vybudovanie pristávacej plochy, hangáru, výcvikového centra a centra certifikácie a testovania dronov. Informuje o tom vojvodstvo.
Maršalek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl v piatok na tlačovej konferencii v Podkarpatskom centre inovácií v Rzeszove uviedol, že cieľom projektu je rozvíjať kompetencie regiónu v oblasti letectva a kozmonautiky, ktoré patria medzi jeho inteligentné špecializácie. Dodal, že poloha pri hranici s vojnou zasiahnutou Ukrajinou núti región premýšľať aj o otázkach bezpečnosti.
Umožní rozvíjať technológie
Členka vedenia vojvodstva Malgorzata Jarosiňska-Jedynak zdôraznila, že tzv. Údolie dronov umožní rozvíjať technológie využiteľné v obrannom aj civilnom sektore. Podľa nej by projekt mal byť financovaný z programu Fondy EÚ pre Podkarpatie na roky 2021 – 2027, pričom rozhodnutie Európskej komisie sa očakáva do konca tohto roka.
Partnerom samosprávy má byť Klaster bezpilotných systémov. Jeho prezidentka Aneta Lobodziňska uviedla, že údolie poskytne bezpečný priestor na vývoj, testovanie a certifikáciu dronov. Vysvetlila, že podľa predpisov musia rôzne typy dronov prechádzať procesom certifikácie, ktorý by sa mohol uskutočňovať práve na tomto mieste.
Vznikajúce projekty chcú spojiť do jednotného systému
Projekt zapadá do širšej stratégie rozvoja bezpilotných technológií v regióne. Podkarpatsko sa stalo lídrom v tejto oblasti po víťazstve v súťaži Poľskej agentúry leteckej navigácie, v rámci ktorej vznikne Centrum kompetencií pre bezpilotné lietadlá. Ďalší projekt v tejto oblasti sa sústreďuje v meste Krosno, ktoré leží asi 30 km od hraníc so Slovenskom.
Ortyl dodal, že región chce spojiť všetky vznikajúce projekty do jednotného systému, ktorý urobí z Podkarpatska najväčší priestor v Poľsku určený na testovanie a prevádzku dronov. Cieľom týchto iniciatív je vytvoriť sieť deviatich centier kompetencií v Poľsku, ktoré podporia rozvoj národného trhu s dronmi a prinesú nové služby, inovácie a pracovné miesta v technologickom sektore.