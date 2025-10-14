Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Hamas zverejnil video, ktoré zachytáva pouličnú popravu údajných kolaborantov

JERUZALEM - Palestínske militantné hnutie Hamas zverejnilo video, ktoré zachytáva jeho príslušníkov, ako verejne popravujú ôsmich mužov. Muži majú v čase popravy zaviazané oči, zviazané ruky a kľačia. Autenticitu záznamu potvrdil zdroj z Hamasu, hoci agentúra Reuters ho nezávisle nedokázala overiť.

Ako vo svojej správe uviedol web The Times of Israel (TOI), od piatku 10. októbra, keď nadobudlo platnosť prímerie vo vojne s Izraelom, komandá Hamasu zabili v Pásme Gazy už najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom.

Spomínané video bolo odvysielané v pondelok večer na telegramovom kanáli televízie al-Aksá, ktorú prevádzkuje Hamas, s popisom: „Hnutie odporu vykonáva rozsudok smrti nad niekoľkými kolaborantmi a zločincami v meste Gaza.“

ICHR odsudzuje mimosúdne popravy

Zábery ozbrojencov, ako zabíjajú zviazaných mužov ranou zblízka na rušnej ulici pred davom ľudí, sa na sociálnych sieťach stali virálnymi. Vyvolali však aj kritiku palestínskej Nezávislej komisie pre ľudské práva (ICHR), zriadenej Palestínskou samosprávou v roku 1993, ktorá vo svojom vyhlásení požaduje ukončenie mimosúdnych a svojvoľných popráv v Pásme Gazy. Argumentuje, že takéto konanie sa nedá ospravedlniť za žiadnych okolností. Ide o právny a morálny zločin, ktorý si vyžaduje okamžité odsúdenie a vyvodenie zodpovednosti, uviedla ICHR.

Obyvatelia Gazy volajú po obnovení poriadku

Agentúra AFP podotkla, že viacerí bezpečnostní predstavitelia Hamasu a mnohí obyvatelia mesta Gaza v rozhovoroch s novinármi volajú po obnovení poriadku v Pásme Gazy po dva roky trvajúce vojne s Izraelom a týmto svojím želaním ospravedlňujú aj spomínané mimosúdne popravy.

Hamas, ktorý počas vojny po útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 utrpel ťažké straty, po začatí prímeria postupne nasadil svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy, uviedol TOI.

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa usiluje sprostredkovať dlhodobú dohodu o Pásme Gazy, Hamas dostal dočasné povolenie udržiavať poriadok v oblasti. „Chcú zastaviť problémy a otvorene to povedali. My sme im dali súhlas na isté obdobie,“ uviedol Trump v pondelok počas cesty na Blízky východ. Trumpov plán predpokladá, že Hamas sa vzdá moci a zbraní a vedenie Pásma Gazy prevezme palestínska komisia pod medzinárodným dohľadom.

Hamas bráni verejný poriadok a odmieta vzdať zbrane

Šéf tlačového odboru Hamasu Ismáíl Sawábta po začiatku prímeria uviedol, že hnutie nedopustí bezpečnostné vákuum a bude v palestínskej enkláve chrániť verejný poriadok a majetok. Hamas sa odmieta vzdať svojho arzenálu, pričom tvrdí, že zbrane by mohol odovzdať až budúcemu palestínskemu štátu.

Podľa miestnych zdrojov sa Hamas momentálne zároveň stretáva s odporom niektorých klanov, ktoré s ním už majú napäté vzťahy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred časom priznal, že Izrael vyzbrojuje palestínske klany, ktoré Hamasu odporujú.

Viac o téme: PopravaIzraelGazaHamasPalestínčania
