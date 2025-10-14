Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Trump pohrozil: Ak Hamas odmietne zložiť zbrane, odzbrojíme ho my

(Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)
TASR

WASHINGTON - Palestínska militantná skupina Hamas bude odzbrojená, ak to odmietne urobiť sama, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump. Nespresnil, kto by sa mal podieľať na odzbrojení Hamasu, ani či by tento proces zahŕňal aj americké ozbrojené sily. Zároveň vyzval hnutie, aby vydalo Izraelu telá zvyšných rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP.

„Ak sa nezbavia zbraní sami, odzbrojíme ich my... A stane sa to rýchlo a možno násilne,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Hovoril som s Hamasom a povedal som im: ‚Odzbrojíte sa‘. A oni odpovedali: ‚Áno, pane, odzbrojíme sa‘,“ povedal americký prezident. Dodal, že odkaz skupine odovzdal „prostredníctvom svojich ľudí“, a nie priamym kontaktom.

Hamas odmieta svoje odzbrojenie, hoci je to kľúčová súčasť ďalšej fázy Trumpovho 20-bodového plánu o prímerí.

Šéf Bieleho domu zároveň vyzval hnutie na odovzdanie tiel zvyšných rukojemníkov, ktoré sa naďalej nachádzajú v Pásme Gazy. Uviedol, že všetkých 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas prepustil zo zajatia, je v poriadku. Na svojej sociálnej sieti Truth Social však tiež napísal, že všetci mŕtvi rukojemníci neboli odovzdaní Izraelu, ako to vyžaduje dohoda o prímerí.

