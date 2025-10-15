Netanjahu varuje: Ak sa Hamas nevzdá zbraní, nastane peklo!

WASHINGTON - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu trvá na odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas a demilitarizácii Pásma Gazy. Ak k tomu nedôjde, podľa jeho slov „nastane peklo“. V utorkovom rozhovore pre CBS News však vyjadril nádej, že druhá fáza mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre palestínsku enklávu prebehne pokojne.
„Dohodli sme sa, že dáme šancu mieru,“ poznamenal Netanjahu deň po Trumpovej návšteve Izraela a po prepustení zvyšných 20 živých rukojemníkov z Pásma Gazy. Americký prezident v utorok oznámil začiatok druhej fázy svojho 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy. Netanjahu poznamenal, že v nej „musí Hamas najprv odovzdať svoje zbrane. A po druhé, treba sa uistiť, že v Gaze nie sú žiadne továrne na zbrane. Že do Gazy sa nepašujú zbrane. To je demilitarizácia.
Hamas opakovane odmietol svoje odzbrojenie. „Ak sa nezbavia zbraní sami, odzbrojíme ich my... A stane sa to rýchlo a možno násilne,“ varoval Trump v utorok v Bielom dome. Podľa neho však hnutie súhlasilo s týmto bodom. Dohoda sprostredkovaná Trumpovou administratívou počas prvej fázy zabezpečila výmenu 20 žijúcich izraelských rukojemníkov za takmer 2000 palestínskych väzňov. Hamas sa zaviazal vrátiť aj telá 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov (lehota uplynula v pondelok napoludnie, pozn. TASR), no zatiaľ odovzdal len osem tiel a ďalšie štyri chce odovzdať v stredu.
Tel Aviv obviňuje Hamas z úmyselného spomaľovania
Hnutie tvrdí, že niektoré telá sú pod troskami zbombardovaných budov a tunelov. Tel Aviv naopak obviňuje Hamas z úmyselného spomaľovania mierového procesu a varoval, že ak nebudú telá okamžite vrátené, obnoví bojové operácie. Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov vyzvalo na pozastavenie mierového plánu, kým nebudú vrátené všetky telá.
Výmena bola kľúčovým krokom v dohode o ukončení dvojročnej vojny v Pásme Gazy a v snahe o trvalý mier v regióne. Plán zahŕňal aj stiahnutie izraelských síl z častí Pásma Gazy a okamžitým poskytnutím humanitárnej pomoci. Netanjahu zdôraznil, že Izrael je pripravený pokračovať v mierových iniciatívach. „Máme šancu rozšíriť mier. Bolo by to najväčšie požehnanie, aké môžeme priniesť ľuďom v Izraeli, v regióne aj vo svete,“ dodal.