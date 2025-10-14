WHO vyzvala štáty sveta, aby sa zamerali na zdravie mozgu

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala na naliehavé rozšírenie starostlivosti o ľudí s neurologickými ochoreniami, ktoré postihujú viac ako tri miliardy ľudí (vyše 40 percent) po celom svete. Mnohým z nich je podľa WHO možno predísť alebo ich liečiť pri správne nastavených službách. Informuje o tom agentúra AFP a správa WHO zverejneá na ich internetovej stránke.
Globálny problém neurologických porúch
WHO upozornila, že každá tretia krajina sveta má svoju politiku na riešenie narastajúceho problému neurologických porúch, ktoré každoročne zapríčinia vyše 11 miliónov úmrtí na celom svete.
Desať hlavných neurologických ochorení, ktoré v roku 2021 prispeli k úmrtiam a zdravotnému postihnutiu, boli mozgová mŕtvica, neonatálna encefalopatia, migréna, Alzheimerova choroba a iné typy demencie, diabetická neuropatia, meningitída, generalizovaná epilepsia, neurologické komplikácie spojené s predčasným pôrodom, poruchy autistického spektra a nádory nervového systému.
Pokroku v boji proti týmto ochoreniam bránia štrukturálne, finančné a sociálne prekážky. Podľa WHO rozšírené predsudky a nesprávne predstavy bránia ľuďom vyhľadať liečbu.
Výzva WHO na koordinované kroky
„WHO vyzýva na naliehavé, na dôkazoch založené a koordinované globálne kroky s cieľom uprednostniť zdravie mozgu a rozšíriť neurologickú starostlivosť,“ uviedla organizácia. Len 63 štátov má národnú politiku v oblasti neurologických porúch, pričom iba 34 tvrdí, že má na to vyčlenené prostriedky.
Len časť krajín má politiku a financie
Podľa predstaviteľa WHO Jeremyho Farrara je potrebné zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre ľudí s chorobami mozgu, keďže postihujú každého tretieho človeka. „Mnohým týmto neurologickým ochoreniam je možno predísť alebo ich efektívne riešiť, no pre väčšinu zostávajú služby nedostupné, a to najmä vo vidieckych a nedostatočne obsluhovaných oblastiach, kde sú ľudia často vystavení stigmatizácii, sociálnemu vylúčeniu a finančným ťažkostiam,“ konštatoval.
WHO vo svojej správe zistila, že krajiny s nízkym príjmom majú viac než 80-krát menej neurológov než krajiny s vysokým príjmom. Preto je podľa organizácie pre mnohých pacientov nedosiahnuteľná včasná diagnóza, liečba a priebežná starostlivosť.
Organizácia poznamenala, že je potrebné prijať opatrenia, pretože bez nich bude „bremeno neurologických porúch naďalej rásť“. Naliehala na štáty, aby uprednostnili túto problematiku prostredníctvom trvalých investícií, rozšírili prístup k starostlivosti, podporovali zdravie mozgu a posilnili monitorovanie.