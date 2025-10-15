Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Vedci bijú na poplach: Varujú pred najsmrteľnejšou infekciou, ktorá sa šíri! Ľudia si ju mýlia s COVIDOM

LONDÝN - Odborníci vo Veľkej Británii varujú pred návratom tuberkulózy – infekcie, ktorá každoročne zabíja viac ľudí než COVID-19, HIV či malária. Počet prípadov v Anglicku stúpol o vyše 13 %.

Tuberkulóza, choroba, ktorú mnohí považovali za minulosť, sa opäť šíri. Odborníci vo Veľkej Británii varujú, že prudký nárast prípadov tejto infekcie by mohol znamenať návrat najnebezpečnejšej nákazlivej choroby na svete – takej, ktorá si každoročne vyžiada viac obetí než HIV, malária či COVID-19.

Prudký nárast prípadov v Anglicku

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) zverejnila nové údaje, podľa ktorých sa počet infekcií v roku 2024 zvýšil o 13,6 %. Zaznamenaných bolo 5 490 prípadov, kým rok predtým ich bolo 4 831, informoval denník Daily Mail.

Lekári preto bijú na poplach: dlhodobý kašeľ, ktorý si mnohí vysvetľujú ako prechladnutie, chrípku či následok COVID-u, môže byť v skutočnosti príznakom tuberkulózy (TBC).

„Ľudia často podceňujú zdĺhavý kašeľ, no práve to býva prvý varovný signál TBC,“ upozorňujú britskí odborníci, ktorí dodávajú, že choroba sa opäť objavuje aj v oblastiach, kde bola pred rokmi úplne potlačená.

Nebezpečná, no stále liečiteľná

Tuberkulóza je bakteriálna infekcia, ktorá najčastejšie napáda pľúca, no môže zasiahnuť aj mozog, chrbticu či obličky. Ak sa nelieči, dokáže spôsobiť trvalé poškodenie orgánov, meningitídu či zlyhanie viacerých systémov tela.

Príznaky sa zvyčajne rozvíjajú pomaly – v priebehu týždňov až mesiacov – a patria medzi ne:

  • kašeľ trvajúci viac než tri týždne, niekedy s krvou,
  • horúčka a nočné potenie,
  • únava, strata hmotnosti a apetítu.

Hoci ide o jednu z najsmrteľnejších infekcií na svete, tuberkulóza je liečiteľná. Terapia antibiotikami trvá minimálne šesť mesiacov a podľa UKHSA sa viac než 84 % pacientov úplne uzdraví do roka.

TBC zabíja viac ako COVID, HIV aj malária

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si tuberkulóza v roku 2023 vyžiadala 1,25 milióna životov, čo z nej robí najsmrteľnejšiu nákazlivú chorobu planéty. Počet obetí tak prevyšuje úmrtia spôsobené HIV, maláriou aj koronavírusom.

Infekcia sa prenáša dlhodobým kontaktom s chorým človekom, ktorý kašle, kýcha alebo hovorí. Neprenáša sa však ľahko pri bežnom, krátkom kontakte.

Lekári volajú po rýchlom zásahu

„Musíme konať rýchlo, aby sme prerušili reťaz šírenia prostredníctvom včasnej diagnostiky a liečby,“ upozornila doktorka Esther Robinson, vedúca oddelenia pre TBC pri UKHSA.

Podľa agentúry má Anglicko momentálne 9,4 prípadu na 100-tisíc obyvateľov, čo je síce menej než rekordných 15,6 v roku 2011, no trend je opäť rastúci. Až 82 % nových prípadov bolo zaznamenaných u osôb narodených mimo Spojeného kráľovstva, no pribúda aj infekcií medzi britskými občanmi.

