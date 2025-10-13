Kocky LEGO s Braillovým písmom prichádzajú do Česka: Symbolicky k 200. výročiu jeho vzniku

Vzdelávacia pomôcka, ktorá spája svet kociek LEGO® s Braillovým písmom, prichádza do Českej republiky. Po úspešnom zavedení vo viac než 30 krajinách sveta prinášajú LEGO Foundation a spoločnosť LEGO kocky LEGO s Braillovým písmom aj slabozrakým či úplne nevidiacim deťom v Česku. Novinka prichádza symbolicky v roku, keď si pripomíname 200 rokov od vzniku Braillovho písma v roku 1825. Cieľom je ponúknuť deťom hravú a dostupnú cestu, ako sa prostredníctvom hry naučiť základnú gramotnosť v Braillovom písme.
Kocky LEGO s Braillovým písmom: Učenie hrou bez prekážok
Každá kocka LEGO s Braillovým písmom má výstupky zodpovedajúce znakom Braillovej abecedy – písmenám, čísliciam aj základným symbolom. Kocky sú kompatibilné so štandardnými kockami LEGO, čo umožňuje nevidiacim či slabozrakým deťom zapojiť sa do hry a výučby spoločne s ostatnými spolužiakmi alebo učiteľmi. Na každej kocke je navyše aj vytlačená podoba príslušného znaku.
Kocky LEGO s Braillovým písmom sú určené predovšetkým na využitie v školskom prostredí a sú súčasťou širšej pedagogickej koncepcie Učenie hrou, ktorú dlhodobo podporuje spoločnosť LEGO a LEGO Foundation. Učitelia majú k dispozícii metodickú podporu aj konkrétne návrhy aktivít, ktoré sú zadarmo dostupné na webe www.LEGOBrailleBricks.com. Hravý prístup pomáha deťom rozvíjať hmatové zručnosti a objavovať nové spôsoby učenia.
Medzinárodná spolupráca s lokálnym dopadom
Myšlienka vytvoriť kocky zamerané na výučbu Braillovho písma vzišla z podnetov odborníkov a rodičov nevidiacich či slabozrakých detí. Pilotný projekt LEGO Foundation bol spustený v roku 2019 a od augusta 2020 sa kocky LEGO s Braillovým písmom distribuujú bezplatne prostredníctvom organizácií. Doteraz projekt oslovil viac než 250 000 detí, a to vďaka spolupráci s partnerskými organizáciami v 35 krajinách, pričom kocky sú dostupné v 19 jazykových verziách (vrátane latinky, čínskych a vietnamských znakov). V spolupráci so spoločnosťou LEGO sa do projektu zapojila aj česká organizácia SOFA, ktorá dlhodobo usiluje o systémové zmeny v oblasti vzdelávania a podpory detí s rôznymi potrebami. „Spustili sme prelomový projekt, ktorý prináša nové možnosti, ako sa deti so zrakovým postihnutím učia čítať a písať. Vďaka kockám LEGO s Braillovým písmom sa výučba stáva hmatateľnejšou, hravejšou a prístupnejšou a deti si budujú gramotnosť aj sebavedomie zároveň,“ hovorí Jiří Merta, manažér projektu za SOFA.
Organizácia SOFA zohráva v projekte kľúčovú rolu ako koordinátor distribúcie a implementácie kociek LEGO s Braillovým písmom v Českej republike. Vďaka jej zapojeniu sa kocky dostanú do rúk tým, ktorí ich najviac potrebujú, a to do materských a základných škôl, centier včasnej intervencie a špeciálnopedagogických centier pre nevidiacich či slabozrakých, ktorých je v Česku celkom 14. Ďalej sa zameriava na spoluprácu s fakultami, najmä katedrami špeciálnej pedagogiky, ktoré pripravujú budúcich pedagogických pracovníkov.
Vďaka spolupráci s organizáciou SOFA sa na základe odhadov zo začiatku roka 2025* predpokladá, že v priebehu roka 2026 môže byť zapojených približne 200 nevidiacich či slabozrakých detí, ktoré budú kocky LEGO® s Braillovým písmom využívať na rôznych úrovniach. Dopad na ich spolužiakov vo forme zapojenia do inkluzívnych aktivít môže pri tomto počte predstavovať okolo 2 000 detí. Viac ako 200 pedagogických pracovníkov bude kocky LEGO s Braillovým písmom využívať vo svojej práci.
Podpora detí, ktoré ju najviac potrebujú
Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije na svete asi 19 miliónov detí so zrakovým postihnutím, z toho približne 1,4 milióna s nezvratnou stratou zraku. Preto spoločnosť LEGO a LEGO Foundation dlhodobo podporujú rovný prístup k vzdelaniu a zabezpečujú, aby sa kocky LEGO s Braillovým písmom dostali tam, kde môžu mať skutočný dopad – bezplatne, prostredníctvom partnerských organizácií, škôl a inštitúcií. Spoločnosť LEGO tak sprístupňuje učenie hrou všetkým deťom bez ohľadu na ich schopnosti. „V spoločnosti LEGO veríme, že každé dieťa má právo rozvíjať svoj plný potenciál. Kocky LEGO s Braillovým písmom sú pre nás stelesnením tejto vízie. Je pre nás dôležité, že sa tento projekt teraz rozširuje aj do Českej republiky. Vidíme v ňom nielen nástroj na osvojenie Braillovho písma, ale predovšetkým most k inklúzii, samostatnosti a radosti z objavovania pre tisíce detí tu v Česku,“ hovorí Martin Siebenhadl, generálny manažér spoločnosti LEGO pre Česko a Slovensko.
* Odhady vychádzajú zo štatistickej ročenky MŠMT 2023/2024
Poznámka:
Kocky LEGO s Braillovým písmom sa testovali a vyvíjali v úzkej spolupráci s partnerskými organizáciami pre nevidiacich z celého sveta. Vzdelávacie kocky LEGO s Braillovým písmom sú distribuované zadarmo vybraným inštitúciám, školám a službám zameraným na vzdelávanie čiastočne alebo úplne nevidiacich detí. V každej krajine, kde sú kocky k dispozícii, spolupracuje nadácia LEGO Foundation s oficiálnym partnerom, ktorý ich distribuuje ďalším inštitúciám.
