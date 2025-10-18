MOSKVA – Z Ruskej federácie zaznelo, že český národ vznikol len vďaka Rusom. Inými slovami, bez Rusov by nebolo Čechov. Tieto slová vyslovil propagandista s vlastnou reláciou, ktorú vysiela ruská štátna televízia Rossija-1.
Počas ruskej televíznej relácie prehlásil propagandista Kremľa Sergej Mardan veľmi útočné a prekvapivé slová. Rusi väčšinou spomínajú vo svojich teóriách Ukrajinu alebo veľkú európsku krajinu. Tentoraz bol ale hlavnou témou český národ.
Hobiti vtiahnutí do veľkej politiky
Mardan počas minulého týždňa uviedol, že český národ by neexistoval, keby nebolo Rusov, informujú Novinky. "Česi sú typickými Stredoeurópanmi, sú to ľudia egocentrickí, akísi hobiti, ktorí boli vtiahnutí do veľkej politiky. A to všetko len pre to, aby tam niekto zachraňoval akýchsi Ukrajincov," povedal Mardan.
Následne chcel zdôrazniť, že je tu ešte jedna veľmi dôležitá paralela, "ktorú si všimnú len českí intelektuáli a tí, ktorí čítali knižky".
"Česi a český národ sa objavili iba vďaka Rusom, pretože v 19. storočí samozrejme žiadni Česi neexistovali," dodal ruský propagandista s tým, že boli plne germanizovaní obyvatelia Rakúsko-Uhorska.
"Hovorili nemecky a až potom došlo k oživeniu českého národného vedomia a literatúry, teda ideológie, ktorá sa nazývala rusofilstvo alebo panslavizmus," dodal.
Pražská jar 1968
Opis Pražskej jari začal Mardan s tým, že všetko v živote je veľmi zložité. "Nie, že sa to zasekne na nejakom pos**nom roku 1968, kedy tam prišli tanky...Tanky stále niekam jazdili, o čom to tu hovoríte? Všetko sú to hlúposti," zľahčoval inváziu armád Varšavskej zmluvy do vtedajšieho ČSR.