Desivý hlas z Moskvy: Konečne všetko vymažeme z povrchu zeme! Zaútočíme plnou silou

MOSKVA - Ruský propagandista Vladimir Solovjov sa opäť predviedol v televízii Rossija 1. V emocionálnom výstupe hovoril o tom, že Moskva „konečne zaútočí plnou silou“, a spomínal rakety, ktoré majú zasiahnuť európske aj americké mestá. Záznam z relácie zverejnil bývalý poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko na sociálnej sieti X.
„Konečne všetko zrovnáme so zemou“
Vo svojom vystúpení Solovjov rozohnene vyhlasoval, že Rusko by malo pristúpiť k plnohodnotnému útoku na Západ. „Konečne zaútočíme plnou silou. Konečne všetko vymažeme z povrchu zeme a budeme môcť byť pokojní,“ kričal pred kamerami. Potom spolu s hosťami rozoberal nové typy ruských rakiet, ktoré majú byť podľa neho nasadené proti európskym a americkým mestám.
„Orešnik môže zasiahnuť Paríž alebo Londýn, zatiaľ čo Burevestnik je určený pre Washington, Chicago či Los Angeles,“ hovoril s viditeľnou spokojnosťou. Dodal dokonca, že tieto zbrane by „mohli niekoľkokrát obletieť Zem a zasiahnuť Kyjev“.
Nové rakety ako symbol zastrašovania
O raketách Orešnik a Burevestnik hovorí v posledných mesiacoch aj ruský prezident Vladimir Putin. Systém Orešnik je podľa neho balistická raketa stredného doletu, schopná niesť viacnásobné hlavice a dosahovať extrémne rýchlosti. Moskva ju po prvýkrát použila v bojových podmienkach v novembri 2024 pri útoku na Dnipro.
Putin tvrdí, že prvé série Orešnikov už boli vyrobené a Rusko plánuje ich rozmiestnenie v Bielorusku ešte pred koncom tohto roka. Takýto krok by podľa vojenských analytikov priblížil ruské rakety až k hraniciam NATO a zvýšil napätie v celom regióne.
Burevestnik – „zbraň, akú nemá nikto iný“
Druhou pýchou Kremľa je medzikontinentálna strela s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom, nazývaná Burevestnik. Podľa ruských údajov pri poslednom teste preletela 14-tisíc kilometrov a vo vzduchu sa udržala približne pätnásť hodín. Putin ju označil za „unikátnu zbraň, ktorú nemá nikto iný na svete“.
Rétorika, ktorá nebezpečne pripomína realitu
Solovjovove vyhrážky a Putinove vyhlásenia zapadajú do dlhodobého trendu ruskej propagandy, ktorá má zastrašovať Západ a ukazovať silu Moskvy. Hoci môže ísť o psychologickú hru, realita testov a rozmiestňovania nových raketových systémov naznačuje, že ruské hrozby sa neobmedzujú len na televízne obrazovky.