Zverejnili strašidelnú štúdiu: V magnetickom poli Zeme je obrovská diera! Následky môžu byť fatálne

KODAŇ - Nová štúdia odhalila znepokojivý jav – ochranné magnetické pole Zeme slabne a nad južným Atlantikom sa rozširuje obrovská anomália. Tento „trhlinový pás“ ohrozuje satelity, GPS, komunikáciu aj globálne technológie. Vedci varujú: ide o varovný signál prichádzajúci priamo z útrob planéty.
Rúcajúci sa štít Zeme
Podľa analýz dánskej Technickej univerzity sa tzv. juhoatlantická anomália neustále rozrastá a má už dvojnásobnú veľkosť Texasu. Ide o oblasť, kde je magnetické pole Zeme neobyčajne slabé – akoby sa v našom prirodzenom ochrannom štíte vytvorila trhlina.
Od roku 2014 sa táto zóna rozšírila o 25 percent a jej hranice sa ďalej posúvajú. „Nevieme, kam až tento proces zájde,“ priznávajú odborníci.
Satelity v ohrození
Pre satelity a sondy sa oblasť nad južným Atlantikom stáva mimoriadne nebezpečnou. V tomto priestore totiž pôsobí oveľa silnejšie kozmické žiarenie, čo vedie k poruchám elektroniky, výpadkom dát a poškodeniu systémov.
„Anomália sa správa ako diera v magnetickom štíte Zeme,“ vysvetľujú vedci. Keďže magnetické pole v tejto oblasti nedokáže zachytiť nabité častice zo Slnka, zariadenia vo vesmíre sú vystavené plnej sile radiácie.
Posúva sa smerom k Afrike
Anomália sa každoročne posúva približne o 22 kilometrov na západ a smeruje k africkému kontinentu. „Mení sa rýchlejšie než v oblastiach pri Južnej Amerike,“ hovorí profesor Chris Finlay z Technickej univerzity Dánska. „Niečo špecifické sa deje pod Afrikou – niečo, čo magnetické pole výraznejšie oslabuje.“
Merania Európskej vesmírnej agentúry (ESA) potvrdzujú, že práve pod Afrikou vznikajú mimoriadne slabé magnetické zóny. Oproti nim sa iné štruktúry nad Atlantikom pohybujú opačným smerom, čo podľa vedcov ešte viac komplikuje predpovede.
Chaos z útrob planéty
Korene celej anomálie siahajú až 2 900 kilometrov pod zemský povrch, do vrstvy, kde prúdi tekuté železo a nikel. Ich pohyb vytvára tzv. geodynamo, ktoré generuje magnetické pole planéty.
Lenže tieto prúdy sa menia, víria a narážajú – vytvárajú magnetický chaos. Výsledkom je oslabovanie poľa v niektorých oblastiach, ktoré sa môže časom rozšíriť aj ďalej.
Globálny posun magnetizmu
Od roku 2013 sleduje magnetické zmeny misia ESA Swarm. Jej údaje ukazujú, že nielen nad Atlantikom, ale aj v iných častiach sveta sa magnetické prúdy preskupujú. V severnej Kanade pole citeľne slabne, zatiaľ čo pod Beringovým prielivom sa posúva na západ a pod Indonéziou na východ.
Tieto globálne pohyby ovplyvňujú navigáciu, satelitnú komunikáciu aj energetické siete. „Juhoatlantická anomália je varovanie z jadra Zeme,“ zdôrazňuje Finlay. „Ukazuje, že náš magnetický štít je živý, dynamický – a že zmeny v jeho hĺbke môžu mať dôsledky až vo vesmíre.“
Zem v pohybe
Vedci sa zhodujú: nejde o dôvod na paniku, ale o signál, že planéta sa mení. Magnetické pole, ktoré nás chráni pred kozmickým žiarením, sa vyvíja – a my len začíname chápať, ako hlboko tieto zmeny siahajú.