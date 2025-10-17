Desivé varovanie vedcov: Na Zemi sa blíži bod zlomu! Zažiť ho môžu už naše deti

WASHINGTON - Viac než 160 vedcov z celého sveta bije na poplach. Podľa novej správy sa planéta dostáva do štádia, keď sa klimatické zmeny môžu vymknúť kontrole a spustiť sériu nevratných procesov – prvý z nich už prebieha v oceánoch.
Koraly miznú, oceány strácajú farbu
Podľa rozsiahlej štúdie, ktorú zverejnila skupina viac ako 160 klimatológov, sa Zem ocitla na prahu klimatickej krízy s nezvratnými dôsledkami. Prvým z takzvaných bodov zlomu je masové odumieranie koralových útesov, ktoré ešte donedávna patrili k najživším ekosystémom planéty.
Od roku 2023 zažíva viac než 80 % svetových útesov najrozsiahlejšie bielenie v histórii v dôsledku rekordne teplých oceánov. Miesta kedysi plné života a farieb sa menia na šedivé pustiny porastené riasami.
„Koraly sme dostali za hranicu ich schopnosti prežiť,“ povedal podľa CNN spoluautor správy Mike Barrett z organizácie World Wildlife Fund UK. Ak sa podľa neho nepodarí spomaliť globálne otepľovanie, rozsiahle koralové systémy, ako ich poznáme, prakticky zaniknú.
Dopady by boli ničivé – koralové útesy poskytujú domov miliónom druhov, potravu stovkám miliónov ľudí, prinášajú bilióny dolárov do svetovej ekonomiky a chránia pobrežia pred extrémnymi búrkami.
Hrozí kolaps oceánskych prúdov aj topenie ľadovcov
Vedci upozorňujú, že koraly sú len začiatkom. Na hranici zrútenia sa podľa správy nachádza aj Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC) – systém oceánskych prúdov, ktorý zásadne ovplyvňuje podnebie na celom svete.
Jej prípadný kolaps by mohol vyvolať prudké ochladenie Európy, extrémne horúčavy v iných regiónoch, narušenie monzúnových dažďov a zrýchlené topenie ľadovcov. „Riziko, že sa tento zlom udeje ešte počas života dnešných detí, je reálne,“ varuje Barrett.
Politika zaspala, varujú odborníci
Autori štúdie kritizujú, že vlády na celom svete nereagujú dostatočne rýchlo. Väčšina klimatických plánov predpokladá postupné zmeny, no podľa vedcov nás čakajú náhle a nevratné zvraty, na ktoré ľudstvo nie je pripravené.
Odborníci preto vyzývajú na rýchle zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne na masívne investície do technológií na odstraňovanie uhlíka z atmosféry. „Hoci svet pravdepodobne prekročí hranicu oteplenia o 1,5 °C, je kľúčové zabrániť ďalšiemu rastu teploty a čo najskôr ju opäť znížiť,“ zdôraznil profesor Tim Lenton z Exeterskej univerzity.
Nádej prichádza z čistých technológií
Správa však prináša aj lúč optimizmu. Vedci hovoria o „radikálnom globálnom zrýchlení“ v rozvoji obnoviteľných zdrojov – solárnej energie, tepelných čerpadiel, batérií a elektromobility.
Ak sa tento trend udrží, návrat k fosílnym palivám sa stane ekonomicky aj technologicky nezmyselným – nové riešenia sú už lacnejšie aj efektívnejšie.
Rozhodujúce mesiace pred klimatickým summitom
Zverejnenie správy prichádza len mesiac pred konferenciou OSN o klíme COP30, ktorá sa tento rok uskutoční v Brazílii. Tam majú vlády predstaviť nové ciele na zníženie emisií pre nasledujúce desaťročie.
„Ak nezačneme konať okamžite, môžeme stratiť nielen koraly, ale aj amazonský prales, ľadové štíty a kľúčové oceánske prúdy,“ varuje Barrett. „Takýto scenár by znamenal skutočne katastrofické dôsledky pre celé ľudstvo,“ dodal.