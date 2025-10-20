MIMORIADNE Totálny chaos na internete: Viaceré globálne stránky hlásia výpadok

BRATISLAVA - Zúfalé klikanie na tlačidlo refreš a stále žiadna odpoveď. Presne túto frustráciu počas pondelňajšieho dopoludnia zažívajú viacerí užívatelia internetu. Tých šokoval a prekvapil náhly výpadok mnohých služieb. Cesty pritom vedú k jednému zdroju.
Výpadky mnohých domén sa prejavili na webe Downdetector, kde majú všetci bez akejkoľvek registrácie možnosť nahlásiť nefunkčnosť webov. Krivky sú jednoznačné a výpadok postihli také weby ako Canva, sociálnu sieť Snapchat, hernú doménu Playstation Network či strímovaciu službu Prime video.
Podľa všetkého sa cesty zbiehajú k jednému zdroju, ktorým je služba Amazon Web Services. Tá spája viaceré platformy do jedného dátového toku.
Služby či hry ako Getty Images, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation alebo Pokémon Go hlásia viac ako 2-tisíc kliknutí pri nahlásení výpadkov.
Zoznám stránok, ktoré zatiaľ hlásia výpadok
- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Clash Royale
- My Fitness Pal
- Life360
- Clash of Clans
- Fortnite
- Canva
- Wordle
- Signal
- Coinbase
- Duolingo
- Slack
- Smartsheet
- PokemonGo
- Epic Games
- PlayStation Network
- Peloton
- Rocket League
Správu budeme aktualizovať.