Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia

PEKING - Revolúcia v ortopédii prichádza z Číny. Vedci predstavili biologicky vstrebávateľné lepidlo Bone-02, ktoré dokáže spojiť zlomené kosti už za tri minúty. Nahrádza kovové implantáty, skracuje operácie a samo sa rozkladá počas hojenia, čím výrazne uľahčuje proces zotavenia pacientov.
Čínski vedci vyvinuli biologicky vstrebávateľné lekárske lepidlo Bone-02. Klinické skúšky, ktoré viedol Lin Xianfeng v Sir Run Run Shaw Hospital v provincii Če-ťiang preukázali pôsobivú pevnosť, bezpečnosť a rýchle spojenie kostí. Keďže Bone-02 sa prirodzene rozkladá počas hojenia kostí, odpadá nutnosť druhej operácie na odstránenie kovových implantátov. Preto by mohol tento objav revolučne zmeniť liečbu zlomenín po celom svete, informuje na svojom webe Times of India.
Inšpiráciou boli ustrice
Vývoj Bone-02 je založený na biomimikrii. Vedci sa inšpirovali spôsobom, akým sa ustrice prichytávajú k vlhkým povrchom pod vodou a odolávajú prúdom. Materiál lepidla napodobňuje túto vlastnosť, čo umožňuje lekárom efektívne lepiť kúsky kostí aj v prostredí plnom krvi, kde bežné lepidlá často zlyhávajú. Do dvoch až troch minút po aplikácii môže Bone-02 pevne spojiť zlomené kosti s mimoriadnou pevnosťou porovnateľnou s hmotnosťou približne 180 kg.
Jeho rýchlosť a trvácnosť zvyšujú efektivitu operácií a prispievajú k plynulejšiemu priebehu hojenia. Vďaka tomu by sa mohol použiť aj v stomatológii, pri „oprave“ kĺbov alebo v poľných nemocniciach, kde je rýchlosť mimoriadne dôležitá.
Sľubné výsledky klinickej skúšky
Klinické skúšky s viac ako 150 pacientmi priniesli veľmi sľubné výsledky. Lekári poznamenali, že operácie, pri ktorých bežne využívajú kovové platničky a skrutky, boli vykonané v oveľa kratšom čase. Okrem rýchlosti preukázalo lepidlo aj dobré fyzikálne vlastnosti: smyková pevnosť 0,5 MPa a tlaková pevnosť pri približne 10 MPa, čo sú hodnoty porovnateľné s bežnými implantátmi.
Zásadné bolo aj to, že organizmus lepidlo dobre toleruje, bez vážnych bezpečnostných problémov. Tieto poznatky naznačujú, že Bone-02 by mohol časom nahradiť mnohé tradičné metódy fixácie v nemocniciach po celom svete. Jeho vplyv by mohol byť výrazný najmä v urgentnej medicíne, pri stabilizácii zlomenín, a pri situáciách, kde sú rozhodujúce rýchle zásahy.
Možný bod zlomu v liečbe zlomenín
Dizajn Bone-02 je biologicky vstrebávateľný a v priebehu približne šiestich mesiacov sa prirodzene rozpadá pri obnove kostnej štruktúry. Tým odpadá potreba druhej operácie na odstránenie kovových implantátov, čo nielen znižuje náklady a riziká spojené s operáciou, ale aj celkové zaťaženie pacienta. Ortopédi považujú tento vývoj za možný bod zlomu v liečbe zlomenín, pretože liečba by mohla byť rýchlejšia, bezpečnejšia a viac ohľaduplná voči pacientovi.
Ak ďalšie skúšky potvrdia účinnosť, Bone-02 by mohol zásadne zmeniť prístup k liečbe zlomenín po celom svete. Niektorí lekári dokonca žartovali, že s týmto lepidlom budú viac „tesári“ ako chirurgovia. Táto technológia má potenciál revolučne zmeniť ortopedickú starostlivosť, zlepšiť výsledky liečby a výrazne znížiť záťaž systému zdravotnej starostlivosti.