Donald Trump verí, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom obstojí: Svet potrebuje mier

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril presvedčenie, že prímerie v Pásme Gazy vydrží, keďže Izrael i palestínske militantné hnutie Hamas sú už „unavení“ z bojov.
„Vydrží to. Myslím si, že to vydrží. Všetci sú už unavení z bojov,“ povedal Trump reportérom, pričom potvrdil svoje plány odcestovať do Izraela a Egypta už cez víkend.Šéf Bieleho domu ozrejmil, že sa stretne v pondelok s „mnohými lídrami“ v Egypte, aby rokoval o budúcnosti zničeného Pásma Gazy. Podľa jeho slov sa schôdzka pravdepodobne uskutoční v Káhire.
Americký líder takisto povedal, že počas návštevy Izraela vystúpi aj pred izraelským parlamentom. Predseda izraelského parlamentu Amir Ohana vo štvrtok pozval Trumpa, aby predniesol prejav k národu. „Izrael očakáva prezidenta mieru,“ napísal Ohana na platforme X. Lídra USA zároveň označil za „najlepšieho priateľa a spojenca židovského ľudu v modernej histórii“, píše agentúra DPA.
Podľa svojich vyjadrení je Trump presvedčený, že prímerie v Gaze povedie k širšiemu mieru na Blízkom východe. „Aktuálne máme niekoľko malých ohnísk napätia, ale sú veľmi malé... bude veľmi ľahké ich uhasiť. Tieto požiare sa uhasia veľmi rýchlo,“ dodal.Prímerie v palestínskej enkláve medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok po nepriamych rokovaniach oboch strán a v nadväznosti na iniciatívu šéfa Bieleho domu.
Armáda Izraela sa pripravuje prijať rukojemníkov, ktorých stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. K ich prepusteniu by malo dôjsť do 72 hodín od začiatku prímeria v Pásme Gazy.
„Naďalej spolupracujeme s rodinami rukojemníkov a sme s nimi v úzkom kontakte,“ uviedol hovorca armády v piatok. Prípravy prebiehajú „s potrebnou ohľaduplnosťou, zodpovednosťou a veľkým očakávaním“, zdôraznil.Prímerie v palestínskej enkláve medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok po nepriamych rokovaniach oboch strán a v nadväznosti na iniciatívu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Podľa DPA sa očakáva, že dôjde k odovzdaniu 48 rukojemníkov, pričom je zrejme nažive iba 20 z nich. Armáda oznámila, že už rozšírila prijímacie centrum. Dostupné sú aj súkromné izby či zdravotná starostlivosť a pre rodiny bola zriadená osobitná zóna. Z prijímacieho centra budú osoby následne prevezené do nemocníc, kde sa stretnú s ďalšími príbuznými.Vzhľadom na videá rukojemníkov, ktoré Hamas zverejnil v uplynulých mesiacoch, sú Izraelčania znepokojení z fyzického a psychického stavu ľudí, ktorí strávili v zajatí militantov viac ako dva roky, píše AFP.
Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že odkedy v piatok nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, na sever enklávy sa vrátilo asi 200.000 ľudí. „Približne 200.000 ľudí sa dnes vrátilo do severnej Gazy,“ povedal hovorca úradu civilnej obrany Mahmúd Bassal.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok o 11.00 h SELČ. Súhlas oboch strán s touto dohodou oznámil ako prvý americký prezident Donald Trump ešte v stredu večer. Izraelské jednotky sa po začiatku prímeria stiahli z častí Gazy a podľa armády zastavili útoky v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Tých má hnutie prepustiť do 72 hodín od implementácie prímeria.Palestínska civilná obrana potvrdila, že izraelské jednotky a obrnené vozidlá sa stiahli z pozícií v mestách Gaza a Chán Júnis. Takmer všetci z 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy boli v dôsledku vojny vysídlení, a to v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát.
Po nadobudnutí platnosti prímeria začali záchranári vyťahovať z trosiek telá obetí. „Z ulíc mesta Gaza bolo (doposiaľ) vyzdvihnutých 63 tiel, ktoré boli prevezené do miestnych nemocníc,“ oznámil Bassal.Podľa AFP by mali militanti z Hamasu Izraelu na základe dohody odovzdať 47 zostávajúcich rukojemníkov - živých aj mŕtvych - z celkového počtu 251 unesených osôb počas útoku zo 7. októbra 2023, ktorý konflikt vyvolal.Vojna v Pásme Gazy si od jej vypuknutia vyžiadala viac ako 67.000 obetí na životoch a vyše 100.000 zranených.