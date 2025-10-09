Oslavy v Izraeli po dohode: Trump sa stáva hrdinom a žiadajú pre neho Nobelovu cenu

TEL AVIV - Rodiny izraelských rukojemníkov a ich podporovatelia sa vo štvrtok skoro ráno zišli pred Múzeom umenia v centre Tel Avivu, aby oslávili uzavretie dohody medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, na základe ktorej sa v priebehu niekoľkých dní očakáva návrat všetkých rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy v októbri 2023. Správy o dohode vyvolali oslavy aj v Pásme Gazy i mimo neho. Palestínčania si od toho sľubujú ukončenie vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 67-tisíc obetí. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Ako informoval TOI, ľudia zhromaždení na mieste premenovanom na Námestie rukojemníkov otvárali fľaše šampanského, delili sa o sladkosti a objímali sa. V dave bola aj Ejnav Zangaukerová, ktorá sa ako matka jedného z rukojemníkov stala jednou z hlavných tvárí hnutia za oslobodenie zadržiavaných.
Ústrednou postavou osláv bola osoba v kostýme Donalda Trumpa - práve prezidentovi USA mnohé rodiny rukojemníkov a časť izraelskej verejnosti pripisujú zásluhy za to, že donútil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua súhlasiť s dohodou s Hamasom. Niektorí prítomní skandovali, že Trump si zaslúži Nobelovu cenu za mier.
Izrael tvrdí, že z 250 pôvodne zajatých rukojemníkov, ktorí boli zavlečení do Pásma Gazy, zostáva v enkláve 20 živých a 28 mŕtvych. Vysoký predstaviteľ Hamasu pre agentúru AFP uviedol, že výmenou za 20 živých izraelských rukojemníkov Izrael prepustí takmer 2000 palestínskych väzňov. Toto číslo zahŕňa 250 osôb odpykávajúcich si v Izraeli doživotný trest a 1700 ďalších zadržiavaných od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom.
Výmena by sa mala uskutočniť do 72 hodín od začiatku implementácie dohody, ktorá bola konzultovaná aj s palestínskymi frakciami, uviedol ďalší zdroj z Hamasu. Podľa zdrojov televízie aš-Šark by sa výmeny mali začať na budúci týždeň. Saudskoarabský web al-Hadath informoval, že odpočítavanie 72 hodín sa začne po stiahnutí izraelských vojsk na dohodnuté línie v Pásme Gazy, ku ktorému dôjde po ratifikácii dohody Izraelom, ktorého vláda sa dokumentom bude zaoberať na svojom štvrtkovom zasadnutí.
Prímerie prinesie pomoc aj návrat ľudí
TOI doplnil, že dohoda zahŕňa postupné stiahnutie izraelských síl a záruky od prezidenta Donalda Trumpa a ďalších sprostredkovateľov. Izrael sa má stiahnuť aj z priechodu Rafah, ktorý sa po nadobudnutí platnosti dohody otvorí v oboch smeroch; palestínski pacienti a zranení budú môcť byť prevezení na liečbu do Egypta. Počas prvých piatich dní prímeria má do Pásma Gazy denne vstupovať najmenej 400 kamiónov s humanitárnou pomocou, pričom ich počet sa má následne zvyšovať. Dohoda tiež umožní návrat vysídlených obyvateľov z juhu Pásma Gazy do mesta Gaza a na sever.
Dohoda o prímerí vo vojne v Pásme Gazy a rukojemníkoch v rámci prvej fázy plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Gaze bola oznámená v stredu (v noci na stvrtok SELČ) - len deň po druhom výročí cezhraničného útoku militantov Hamasu, ktorý následne spustil izraelský útok na Pásmo Gazy.
Reuters pripomenul, že na začiatku vojny bol svet na strane Izraela, ktorý v odvete zabil mnohých veliteľov a vodcov Iránom podporovaného Hamasu a libanonského Hizballáhu, útočil aj v Iráne a v Jemene, odkiaľ bol vystavený raketovým a dronovým útokom. Globálne pobúrenie proti Izraelu však postupne rastie pre postup jeho armády v Pásme Gazy - mnohí experti na ľudské práva, vedci i OSN tvrdia, že ide o genocídu. Izrael - v kontexte útoku Hamasu z roku 2023 - nazýva svoje konanie sebaobrana.