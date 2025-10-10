Prezident Pellegrini uvítal rozhodnutie Izraela súhlasiť s prvou fázou mierového plánu

TALLIN - Prezident SR Peter Pellegrini v piatok pred začiatkom summitu hláv štátov skupiny Arraiolos v Tallinne vyhlásil, že Slovensko víta rozhodnutie izraelskej vlády súhlasiť s prvou fázou mierového plánu pre Pásmo Gazy. Slovenský prezident dúfa, že postupnými krokmi sa tento plán aj naplní, informuje osobitný spravodajca.
„Je dôležité, aby sa všetci rukojemníci čoskoro vrátili domov a aby humanitárna pomoc čo najskôr dorazila k civilnému obyvateľstvu,“ uviedol prezident. „Samozrejme, uvidíme, ako bude vyzerať druhá fáza. Myslím si, že to bude tá najťažšia časť, ktorá nás čaká, pretože odzbrojenie (militantného hnutia) Hamas a spôsob, akým bude nová vláda Gazy zorganizovaná, sú stále otvorené otázky. To je ešte pred nami a bude to veľmi náročná a nie jednoduchá úloha,“ konštatoval Pellegrini.
Veľvyslanectvo Palestíny v Bratislave
Prezident uviedol, že Slovensko verí v dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe, a pripomenul, že SR uznala Palestínsky štát už pred viac než troma desaťročiami. „V Bratislave už sídli veľvyslanectvo Palestíny s palestínskym veľvyslancom. Takže Slovensko teraz nemusí robiť veľké gestá, aby oznámilo, že uznáva Palestínu, pretože tak urobilo už pri vzniku samotnej Slovenskej republiky – teda pred viac ako 30 rokmi,“ uzavrel Pellegrini.