Nemecký vicekancelár naznačil zrušenie obmedzení na vývoz zbraní do Izraela

BERLÍN - Nemecký vicekancelár Lars Klingbeil v nedeľu signalizoval, že jeho vláda zruší obmedzenia na dodávky zbraní do Izraela. Tie Berlín oznámil v auguste v reakcii na rozširovanie vojenských operácií Izraela v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vyjadrenia Klingbeila vo večernom vysielaní verejnoprávnej televízie ARD naznačujú zmenu v politike po dosiahnutí dohody o prvej fáze mierového plánu pre Gazu. Prímerie medzi Izraelom a Hamasom v nedeľu tretí deň pretrvávalo, pričom v pondelok majú militanti prepustiť rukojemníkov a v Egypte sa bude konať mierový summit. „Prehodnotíme situáciu,“ povedal Klingbeil o zbrojnom exporte.
Nemecko je druhým najväčším dodávateľom zbraní pre Izrael po Spojených štátoch a dlho patrí medzi jeho najväčších podporovateľov, najmä z dôvodu historickej viny za nacistický holokaust. V auguste však Nemecko pozastavilo vývoz zbraní, ktoré by mohli byť použité v Pásme Gazy, vzhľadom na plán Izraela rozšíriť tamojšie operácie. Nemecký kancelár Friedrich Merz bude podľa svojho hovorcu cestovať do Egypta, aby sa v pondelok zúčastnil na slávnostnom podpise mierového plánu, uviedla agentúra AP.