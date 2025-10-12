Netanjahu vyzdvihuje obrovské víťazstvá Izraela: Varuje však pred nepriateľmi!

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael dosiahol za dva roky vojny s palestínskym radikálnym hnutím Hamas veľké víťazstvá na viacerých frontoch, no upozornil, že boj sa ešte neskončil. Informovala o tom agentúra AFP.
Vo svojom príhovore k národu pred očakávaným návratom izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy a mierovým summitom v Egypte Netanjahu uviedol: „Spoločne sme dosiahli obrovské víťazstvá, ktoré ohromili celý svet. Ale zároveň musím povedať, že boj sa ešte neskončil. Pred nami sú ešte veľmi veľké bezpečnostné výzvy. Niektorí naši nepriatelia sa snažia získať späť svoju silu a zaútočiť na nás znova.“ Ubezpečil, že Izrael už teraz prijíma potrebné opatrenia a aktívne rieši vznikajúce hrozby.
Očakávaný návrat rukojemníkov zadržiavaných Hamasom od 7. októbra 2023 bude podľa Netanjahua „historickou udalosťou“ spájajúcou smútok a radosť. Premiér však zároveň vyjadril nádej, že táto udalosť spojí rozdelenú izraelskú spoločnosť. Netanjahuovo vyhlásenie prichádza v čase, keď Izrael pokračuje v prípravách na výmenu väzňov a rukojemníkov prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža a hodnotí výsledky dvojročného vojenského tlaku Izraela na Hamas na viacerých frontoch.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v nedeľu podvečer vo svojom videopríhovore vyhlásil, že izraelská armáda dosiahla víťazstvo nad Hamasom vďaka kombinácii vojenského tlaku a diplomatických krokov. „S návratom rukojemníkov sa plní jeden z hlavných cieľov vojenskej operácie. Izrael je stále uprostred viacfrontovej vojny a naše kroky formujú Blízky východ a bezpečnostnú stratégiu na nasledujúce roky. Pred nami stoja ďalšie výzvy, preto budeme naďalej v strehu, aby sme zabezpečili ochranu našich občanov a štátu,“ upozornil Zamir.