Na infektológii v UNLP Košice je hospitalizovaných päť pacientov s COVID-19

KOŠICE - Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach je v súčasnosti hospitalizovaných päť pacientov s ochorením COVID-19. Z komunikačného oddelenia nemocnice to uviedla Michaela Tkáčová. Podľa jej slov ide o pacientov v seniorskom veku, pričom u jedného z nich je potrebná vysokoprietoková oxygenoterapia.
„Pracovisko KICM od septembra 2025 eviduje celkovo 44 pacientov s týmto ochorením (vrátane aktuálne hospitalizovaných),“ spresnila. Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke informuje, že do Epidemiologického informačného systému bolo od začiatku roka do 19. októbra nahlásených spolu 2040 prípadov ochorenia COVID-19. Z toho bolo minulý týždeň spracovaných 216 nových prípadov. Najvyšší výskyt evidujú v Banskobystrickom a najnižší v Bratislavskom kraji.
Proti ochoreniu sa možno dať zaočkovať vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva SR záujemcom o očkovanie odporúča, aby sa vopred zaregistrovali prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií.