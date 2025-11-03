OHAVNÝ čin počas hurikánu Melissa: YouTuber uverejnil VIDEO, ako v zaplavených uliciach pláva ŽRALOK!

KINGSTON – Jamajka zažíva prírodnú katastrofu, aká nemá v dejinách krajiny obdobou. Hurikán Melissa udrel na pobrežie, pričom v súčasnej dobe sú už mnohé ulice a dopravné tepny zaplavené. Horšie je, že niekto sa chcel na tejto katastrofe priživiť a medzi ľudí rozniesol ešte väčší strach. V zaplavených uliciach mali plávať žraloky. Všetko je ale inak.
Svet sa v týchto dňoch sústreďuje na Jamajku, ktorú postihol mohutný hurikán Melissa. Na sociálnych sieťach sa začiatkom týždňa začalo šíriť video, ktoré hovorí o ďalšom veľkom nebezpečenstve.
"Pozrite, to je žralok! A priamo v uliciach," hovoril počas natáčania hurikánu autor videa.
Umelá inteligencia
Faktom ale je, že žraločia plutva, ktorá vytŕčala z rozbúrenej vody na pobreží, bola vygenerovaná cez AI. Upozorňuje na to web Newsweek s tým, že zábery sú falošné. Na svedomí to mal mať profil @yulian_studios, ktorý často zdieľa podobné videá s efektmi umelej inteligencie. Mnohé majú státisíce vzhliadnutí. Z oficiálneho profilu dané video už niekto stiahol.
Okrem toho upozorňuje, že podobné zábery kolujú sociálnymi sieťami bežne v čase hurikánov a iných prírodných katastrof. Často sú však rýchlo vyvrátené. Na sociálnych sieťach sa ihneď spustila vlna kritiky.
"Môžete prosím prestať s tou umelou inteligenciou v čase, keď sa bojíme o svoje rodiny a zaujímajú nás aktuálne informácie o počasí?" napísala @qweenmanifesting3.
"Umelá inteligencia sa vymyká spod kontroly," poznamenal majiteľ profilu @lentz86.