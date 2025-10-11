Podvod len pár dní po voľbách: Nič netušiaci občan sa nechal zlákať falošným Babišom, prišiel o tisíce eur!

PŘEROV - Na lákavú ponuku výhodného investovania do akcií naletel ďalší človek – muž v strednom veku z českého Přerova na severovýchode Českej repbuliky. Ešte v júli reagoval na inzerát, ktorý sa objavil na sociálnej sieti a vystupoval v ňom pravdepodobný budúci premiér Andrej Babiš ako garant.
O prípade informovala česká polícia na svojom webe tydenikpolicie.cz.
Pravý Babiš na sociálnych sieťach vystupuje často
Babiš je pritom na sociálnych sieťach veľmi aktívny a podobné videá (vo vierohodnej podobe) zverejňuje aj on sám. O to sa podvodníkovi ľahšie kreovala jeho falošná identita a o to ľahšie mohli menej znalí užívatelia internetu naletieť.
Muž podľa pokynov vyplnil formulár so svojím telefónnym číslom a čoskoro mu zavolal maklér, ktorý tvrdil, že je potrebné zaplatiť vstupný poplatok 6-tisíc korún českých, čo je asi 246 eur. Poškodený tak aj urobil.
V priebehu nasledujúceho mesiaca potom do "investície" vložil ďalšie väčšie sumy. Peniaze však neposielal na oficiálne účty – osobne ich preberal mladý muž s cudzojazyčným prízvukom. Dvakrát mu ich odovzdal na parkovisku pri supermarkete v Přerove a raz ich sám odviezol do Kunovíc pri Uherskom Hradišti.
Prišiel o vyše milióna českých korún
Spolu tak odovzdal 1,086 milióna korún, čo je asi 44-tisíc eur. Na základe jeho oznámenia začala polícia úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.