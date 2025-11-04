Žena sa na všetko vykašľala a ustlala si na verejnosti pri lampe: Polícia bije na poplach, počty bizarností rastú

KLADNO - Niekedy je aj príchod domov komplikovanou úlohou. Najmä v stave, keď je niekto podgurážený alkoholom, či keď si vyberie ešte odvážnejšiu cestu drog. Mestská polícia v českom Kladne má bohaté skúsenosti s podobnými bizarnosťami, no posledné z nich zdvíhajú obočie.
Na prípad si na webe tydenikpolicie.cz posvietili české policajné zložky. Príslušníci mestskej polície Kladno pri jednej zo svojich nedávnych nočných obchôdzok narazili na Moskovskej ulici na osobu, ktorá ležala bosá na trávniku pri lampe verejného osvetlenia.
"Podľa zistení išlo o päťdesiatštyriročnú ženu s trvalým bydliskom v Prahe. Do nedôstojnej a potenciálne zdraviu nebezpečnej polohy, kedy bola na chladnej zemi omotaná okolo lampy, sa podľa svojich slov dostala po tom, čo vo večierke zakúpila joint s obsahom HHC," priblížili policajti.
Keďže žena nevyžadovala akútne lekárske ošetrenie, príslušníci ju z miesta vykázali.
Nie je jediná, letné prázdniny priniesli ďalšiu kuriozitu
Táto žena však nebola jediným príkladom, kedy bolo nutné priviesť pomoc. "Zhruba v polovici prázdnin mestská polícia riešila v súvislosti s kanabinoidmi iný a oveľa kurióznejší prípad. Mladík ukrajinskej národnosti sa po vyfajčení jointa v Kročehlavoch zamotal do kroviska černíc natoľko, že ho strážnici museli vyslobodiť za pomoci svojich ostrých nožov," prezradila polícia.