Je na Motoristoch, aby sa obhájili: Posty teraz nie sú téma, uviedol Babiš

PRAHA - Motoristi sebe odmietajú obvinenia súvisiace s údajnými rasistickými či homofóbnymi výrokmi ich čestného prezidenta Filipa Turka a je na nich, aby verejnosť presvedčili, že to nie je tak, ako píšu médiá. Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach to povedal predseda hnutia ANO Andrej Babiš s tým, že s potenciálnymi koaličnými partnermi v súčasnosti rokujú o programe a k personálnym otázkam sa vrátia neskôr, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„Teraz sa sústredíme na rokovanie o programe, to zaberie najviac času, a koaličnej zmluve. Sám pán prezident povedal, že sa nemáme ponáhľať, takže ohľadom personálií, k tomu sa vrátime možno o mesiac, mesiac a pol, neviem kedy. Či ma vôbec pán prezident poverí (zostavením vlády). Takže odporúčam neriešiť to, nie je to vôbec téma. Včera sme s Motoristami rokovali a oni tie obvinenia odmietajú. Tak je to na nich, aby presvedčili verejnosť, že to tak nie je,“ povedal Babiš.

Turkove niekdajšie príspevky

Český Deník N v uplynulých dňoch zverejnil Turkove niekdajšie údajné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré obsahovali rasistické, homofóbne a sexistické výroky. Babiš na to pôvodne počas víkendu reagoval slovami, že vec považuje za závažnú a najlepšie by bolo, ak by aj Motoristi, podobne ako SPD, nominovali do čela im priradených rezortov nestraníckych odborníkov. Turek vyjadrenia v pondelok Babišovi vysvetľoval. Tvrdí, že ide o „zjavné manipulácie“. Za niektoré sa však ospravedlnil a vysvetľoval to svojím „čiernym humorom“, voči niektorým sa však ohradil.

Babiš sa vo videu stručne vyjadril aj k aktuálnemu dianiu v Česku a vo svete a zopakoval, že garantom zahraničnej a bezpečnostnej politiky jeho potenciálnej budúcej vlády bude on sám. „O moju reputáciu sa nestarajte,“ odkázal končiacemu kabinetu Petra Fialu s tým, že jeho povesť je dobrá. Za oveľa dôležitejšiu vec než personálne otázky vo vznikajúcej vláde, ktorou by sa podľa neho mali médiá zaoberať, považuje štátny rozpočet. Opäť skritizoval končiacu vládu za to, ako ho pripravila a že ho nechce vrátiť do Poslaneckej snemovne, aby sa o ňom mohlo opätovne rokovať.

