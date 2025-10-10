MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo na Kyjev: Ľudia ostali bez elektriny a vody, zahynul sedemročný chlapec

Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

KYJEV - Viacero explózií otriaslo v noci na piatok ukrajinským hlavným mestom Kyjev. Tamojšie letectvo upozornilo, že metropola je terčom „masívneho“ ruského útoku, informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.

7:14 „Rakety lietali jedna za druhou“ – Zabité bolo dieťa, 12 je zranených pri masívnom ruskom útoku na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru.

6:15 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a spojenci v rámci NATO „stupňujú tlak“ v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Informuje správa agentúry AFP. „Áno, stupňujeme tlak,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu počas stretnutia s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom.

6:10 Ukrajinské úrady v meste Sloviansk na východe krajiny vo štvrtok vyzvali tamojších obyvateľov na odchod v súvislosti so zintenzívnením ruských útokov na energetické zariadenia a kotolne. Informuje správa agentúry AFP. „Dnes sa obraciam na obyvateľov mesta, najmä na starších ľudí a rodiny s deťmi – je čas na evakuáciu. Aspoň počas vykurovacej sezóny. Vidíme totiž, že nepriateľ útočí na energetický systém, konkrétne na kotolne,“ napísal starosta Sloviansku Vadym Ľach na sociálnych sieťach.

6:00 Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady. Informuje správa agentúry AFP. „Tragická správa. Sedemročný chlapec, ktorý utrpel zranenia počas nočného ruského útoku, v nemocnici zomrel,“ napísal na platforme Telegram šéf vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Rusko v noci na piatok masívne útočilo dronmi i balistickými raketami na ukrajinskú Záporožskú oblasť i na hlavné mesto Kyjev, kde sa terčom stala najmä energetická infraštruktúra.

Rusko útočilo na Kyjev dronmi i balistickými raketami

Podľa reportéra tejto francúzskej agentúry bolo v ukrajinskom hlavnom meste počuť aj zvuk dronov. Ukrajinské letectvo spresnilo, že Rusko útočilo na Kyjev dronmi i balistickými raketami, a vyzvalo obyvateľov, aby zostali v úkrytoch. V dôsledku ruských útokov došlo vo východnej časti Kyjeva aj k výpadkom dodávok elektriny a vody, potvrdil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.

“Ľavý breh hlavného mesta je bez elektriny. Problémy sú aj s dodávkami vody,“ uviedol Kličko na platforme Telegram. Ako dodal, zranenia utrpelo najmenej päť ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice. Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Grynčuková predtým uviedla, že ruské jednotky „masívne útočia“ na energetickú sieť krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom len deň predtým obvinil Moskvu, že takýmito útokmi zasieva „chaos“, pripomína AFP. Rusko v noci na piatok útočilo aj na Záporožskú oblasť na východe Ukrajiny. Najmenej sedem dronových útokov si vyžiadalo troch zranených, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov.

