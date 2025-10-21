Týždeň pred voľbami v Holandsku: Zatiaľ vedie v prieskumoch TÁTO strana

AMSTERDAM - Týždeň pred parlamentnými voľbami v Holandsku ostáva v prieskumoch verejnej mienky jasným favoritom na víťaza Strana slobody (PVV) Geerta Wildersa. Informuje správa agentúry DPA.
Z prieskumu inštitútu Verian pre televízny program EenVandaag vyplýva, že PVV by mohla vo voľbách získať v parlamente 34 zo 150 kresiel. Udržala by si tak značný náskok pred ďalšími subjektami, podobne ako vo voľbách pred približne dvoma rokmi. Blok Strany práce a Zelených (GroenLinks-PvdA) by podľa prieskumu získal v parlamente 25 miest a Kresťanskodemokratická výzva (CDA) 23 mandátov. Prieskum naznačuje úpadok vládnucej Ľudovej strany slobody a demokracie (VVD).
Vládnuca holandská štvorkoalícia sa rozpadla
Vládnuca holandská štvorkoalícia sa po 11 mesiacoch spravovania krajiny rozpadla po tom, čo Wilders stiahol svojich ministrov z kabinetu pre spor týkajúci sa obmedzenia migrácie. Zvyšné koaličné strany v prieskumoch značne oslabli, PVV si však drží stabilný náskok. Strana, ktorú agentúra DPA popisuje ako krajne pravicovú, populistickú a protiislamskú, sa však zrejme k moci nevráti, pretože všetci potenciálni väčší partneri s ňou naďalej odmietajú spolupracovať. Od júnového rozpadu vlády krajinu vedie dočasný premiér Dick Schoof. Inštitút Verian uvádza, že množstvo ľudí je pred parlamentnými voľbami budúcu stredu stále nerozhodnutých. Kľúčové témy predvolebných debát sú najmä azyl a migrácia či zhoršujúca sa bytová kríza. Prieskum pracoval s odpoveďami 1473 ľudí zaznamenanými medzi 17. a 20. októbrom.