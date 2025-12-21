San Francisco postihol rozsiahly blackout: Bez elektriny je naďalej vyše 35-tisíc ľudí

SAN FRANCISCO - Dodávky elektriny sa v nedeľu podarilo obnoviť pre približne 95-tisíc odberateľov v San Franciscu po tom, čo značnú časť tohto mesta v sobotu zasiahol rozsiahly výpadok. Uviedli do miestne oddelenie pre krízový manažment a energetická spoločnosť Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Podľa energetickej spoločnosti zasiahol výpadok dodávok elektriny približne 130-tisíc z dovedna 800-tisíc obyvateľov San Francisca. „Do soboty 23:00 h posádky obnovili dodávku elektriny približne 95.000 odberateľom a približne 35.000 zostáva ešte bez dodávok elektriny,“ uviedla spoločnosť PG&E s tým, že nedošlo k žiadnym zraneniam jej zamestnancov ani verejnosti.
Predstavitelia San Francisca predtým vyzvali obyvateľov, aby podľa možnosti zostali doma a miesto sviečok používali z bezpečnostných dôvodov radšej baterky. Výpadok spôsobil dopravné zápchy a vynútil si dočasné zatvorenie niektorých podnikov. Príčina výpadku nebola doposiaľ podľa agentúry DPA bezprostredne známa.