Stravujeme sa otrasne, zavelil maďarský komisár a začal konať: Celoeurópska daň z čipsov a sladkostí na obzore!

BUDAPEŠŤ/BRUSEL - Príchod konzervovaných a polotovarových potravín spôsobil boom a zmenu v stravovacích návykov Európanov, Slovensko nevynímajúc. Aj s týmto neduhom by chceli v Bruseli zabojovať, konkrétne sa ozval náš južný sused, ktorý predstavil nápad novej dane.
O iniciatíve maďarského komisára Olivéra Várhelyiho informoval portál Euractiv.sk. Takzvaná "čipsová revolúcia" by sa mohla čoskoro začať v krajinách Európskej únie, no otázkou je, ako ocenia Várhelyiho iniciatívu ostatní členovia únie.
Várhelyi sa zrejme inšpiroval tým, že práve skúsenosť z Maďarska, kde podobná daň už funguje a mala by účinok na životosprávu ľudí, ktorí potom obmedzujú konzumáciu nezdravých čipsov či sladených nápojov. Skúsenosti však hovoria o tom, že dlhodobý účinok sa nedostavuje.
Čipsová a cukrová daň
O zavedení celoeurópskej dane z produktov s vysokým obsahom cukru, tuku a soli hovorí priamo komisár z Maďarska, ktorý sa inšpiroval systémom jeho domovskej krajiny. Reakcie analytikov sú ale zmiešané. Daň ani viac než desaťročie od zavedenia nesplnila svoj pôvodný zámer.
Várhelyi hovorí priamo o dani z výrobkov ohrozujúcich verejné zdravie. Známa bude zrejme aj ako "daň z čipsov". Tá sa u našich susedov zaviedla v roku 2011.
Sú tu kritici
"Daň v Maďarsku zlyhala," povedal pre portál Zombor Berezvai, docent na Univerzite Corvinus v Budapešti. Ten kritizuje, že pozorovacie obdobie WHO trvalo len štyri roky. Spolu s tímom odborníkov analyzoval správanie spotrebiteľov rok pred a sedem rokov po zavedení dane.
"To isté platí aj pre iné krajiny so zavedenou podobnou daňou, ako napríklad Francúzsko," povedal riaditeľ združenia UNESDA Nicholas Hodac. Ako príkald z Maďarska je uvádzaná daň na 1,5-litrovú fľašu nápoja s viac ako 8 gramami pridaného cukru na 100 mililitrov vo výške 0,09 eura.