Rakety Tomahawk môžu ukončiť vojnu na Ukrajine: Mapa zobrazuje možné ciele HLBOKO v Rusku!

WASHINGTON/KYJEV – Prebiehajúce boje na Ukrajine môžu výrazným spôsobom ovplyvniť Spojené štáty. Biely dom zvažuje, že Kyjevu dodá riadené strely Tomahawk. Pokiaľ ich Ukrajina získa, na dostrel budú ciele hlboko na území Ruskej federácie.
USA majú v rukách možný kľúč na ukončenie bojov na Ukrajine. Trumpova administratíva zvažuje dodať Kyjevu rakety Tomahawk. Ako približuje Express, ide o riadené strely s dlhým doletom, pričom toto pomenovanie je viac ako výstižné.
Dostrel viac ako 2 000 km
Dôležitosť rakiet Tomahawk zdôrazňuje aj Inštitút pre štúdium vojny /ISW), ktorý uverejnil mapu možného doletu viacerých druhov rakiet. Ukrajincom sa rýchlo míňajú rakety ATACMS. Na mape je vyznačený ich dostrel v zelenom poli. Ide o vzdialenosť 300 km od ukrajinských hraníc. V prípade Tomahawkov sa však okruh dostrelu výrazne zvýši. Podľa dvoch uvedených variantov budú tieto rakety schopné zasiahnuť cieľ na vzdialenosť do 1 600 alebo až 2 500 km.
Strategické ciele
ISW vyznačil na názornej mape v žltom okruhu, teda kratšieho dosahu Tomahawkov hneď dva významné strategické ciele. Jedným z nich je letecká základňa Engels-2 so strategickými bombardérmi 14 km od mesta Saratov. Okrem toho je jediným ruským operačným strediskom pre pristátie bombardérov Tupolev Tu-160.
Druhým možným cieľom je závod na výrobu dronov Šáhid v Yelabuge (Tatarstan). V prípade zásahu by sa výraznou mierou obmedzili dronové útoky na Ukrajinu.
Popis je ale jasný. Dostrel do 1 600 km bude znamenať, že terčom sa stane 1 655 ruských vojenských objektov a 67 leteckých základní. Dostrel do 2 500 km spraví potenciálne ciele ukrajinských útokov z 1 945 ruských vojenských objektov a 76 leteckých základní.
Predaj rakiet Tomahawk európskym krajinám spomenul minulý týždeň aj viceprezident USA J.D. Vance. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dlhodobo tvrdí, že keď mu spojenci dodajú zbrane, ktorými bude "z frontovej línie môcť zasiahnuť veľké ruské mestá", mohlo by to ukončiť vojnu.
Putin zostáva pokojný
Putin toto tvrdenie Ukrajiny spochybnil a dodal, že pokiaľ USA skutočne dodajú Kyjevu takéto zbrane, spôsobí to "novú fázu eskalácie".
"Napriek tomu pochybujem, že by sa tak stane. Prezident USA je ťlovek, ktorý rád šokuje, ale na druhej strane vie aj počúvať a konať s rozvahou. Politika USA sa v súčasnosti orientuje skôr na národné záujmy," dodal.