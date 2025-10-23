Ďalšie zverstvo! Rusi zasiahli MATERSKÚ ŠKOLU: Plačúce deti, zúfalí záchranári a scény ako z hororu

CHARKOV - Ruské drony počas včerajšieho leteckého útoku za pomoci dronov zasiahli materskú školu v Charkove. Uviedol to starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov. Všetkých 48 detí podľa neho prežilo v ľahkom provizórnom úkryte. Útok si vyžiadal smrť jedného civilistu.
Tri šahídy v ranných hodinách zasiahli budovu, kde bola zriadená súkromná materská škola. Tak zneli slová v príspevku, ktorý v stredu 22. októbra napísal starosta Charkova Ihor Terechov na sociálnu sieť Telegram. Okrem toho uviedol, že drony boli iránskej výroby a Rusi ich používajú počas pravidlených útokov na ukrajinské ciele.
Deti sa schovali v pivnici
Po útoku sa podľa starostu zrútilo celé druhé poschodie zasiahnutého domu. "Našťastie sa učiteľkám podarilo včas odviesť deti do najjednoduchšieho úkrytu v tej istej budove. Akonáhle sa záchranári dostali do pivnice, všetkých 48 detí bolo evakuovaných," dodal Terechov.
Príspevok odprevadil videom, na ktorom záchranári a ďalší ľudia odnášajú deti do bezpečia, zatiaľ čo na ulici sú vidieť horiace trosky a úlomky. "Za tento útok na deti neexistuje žiadne ospravedlnenie. Prímerie musí prísť skôr ako rokovania. Navyše rokovať v čase úderov, ako sú tieto, je v skutku nemožné," uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s útokom a prípadných mierových rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny.
Hlásia najmenej jednu obeť
Podľa Terechova sa útok v Charkove nezaobišiel bez obetí. Zahynul pracovník komunálnej firmy, ktorý upratoval ulicu. Ďalší ľudia boli zranení, celkom bolo poškodených šesť budov, niekoľko vozidiel a električková trať.
Starosta tiež uviedol, že polícia vyšetruje fungovanie materskej školy v zasiahnutom objekte z hľadiska bezpečnosti detí.