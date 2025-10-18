LONDÝN – Vojna na Ukrajine trvá nepretržite už viac ako 1 300 dní. Bojujúce strany si navzájom spôsobujú značné škody. Ruská invázia trvá bez prerušenia a Ukrajina sa naďalej bráni. Moskve sa podarilo obsadiť značnú časť územia, no jej primárny cieľ, Kyjev, je stále pod kontrolou miestnej vlády. Napriek súčasnej patovej situácii by mohol rozhodnúť boj o jedno konkrétne územie.
Bývalý minister obrany Veľkej Británie Ben Wallace sa pre Daily Telegraph vyjadril, že Putin ohrozuje svojou aktivitou čoraz viac európskych krajín. Okrem vojny na Ukrajine, ktorá trvá nepretržite od 24. februára 2022, už ohrozuje aj vzdušný priestor Poľska ši Estónska. Najnovšie dokonca ohrozil aj suverenitu Veľkej Británie.
Poliaci už Putina varovali
Poľsko už sčasti ruského vládcu varovalo, že pokiaľ bude v podobnej aktivite pokračovať, vyšlú proti dronom svoje zbrane. "Len sa potom nechoďte sťažovať. Boli ste už vopred varovaní," vyhlásil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski.
Už od mája (tohto roku) vyšetruje polícia vznik požiarov u nehnuteľností, ktoré sú spojené s premiérom Keirom Starmemrom. V Essexe len minulý mesiac zatkli troch ľudí podozrivých zo špionáže pre Ruskú federáciu, informuje o tom BBC.
Krym je kľúčový
Wallace chce podobným krokom zabrániť a preto prišiel s návrhom, ako donútiť Rusko zasadnúť k rokovaciemu stolu. Putin je podľa diktátor, ktorý je posadnutý Krymom. "Je to Putinov klenot v dlho stratenej imperiálnej korune Ruska," dodal.
Ukrajina by sa mala podľa neho sústrediť na to, aby spravila z Krymského polostrova neobývateľné územie. Ruské námorníctvo už bolo podľa neho vyhnané z prístavu Sevastopoľ. "Kerčský most musí padnúť, aby sa zásoby prepravovali jedine cez ukrajinskú paľbu po moste severne od Azoru," pripomína Wallace s tým, že Kyjev by mal podnikať na Krym pravidelné útoky na dennej báze.
Rakety Taurus
Na ničenie mostov a rôznych priechodov sú podľa Wallace ako stvorené rakety Taurus. Pripomenul tak slová nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý navrhol, aby ich Ukrajina dostala. "Rakety Taurus a Storm Shadow sú v podstate ešte rýchlejšie ako drony," povedal na záver.