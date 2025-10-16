Z toho bude Kyjev sklamaný: Ukrajina dostane len málo tomahawkov! USA ich potrebujú v TEJTO krajine

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú dodať Ukrajine len niekoľko desiatok rakiet Tomahawk. Väčšinu si ponechajú pre vlastné operácie – vrátane možných útokov proti Venezuele.
Americká vláda zvažuje, že Ukrajine poskytne len obmedzený počet rakiet Tomahawk. Podľa denníka Financial Times ich môže ísť najviac o 50 kusov – čo je množstvo, ktoré nedokáže zásadne ovplyvniť vývoj vojny. Washington zároveň potrebuje značnú časť zásob pre vlastné operácie, vrátane možných útokov proti Venezuele.
Nedostatok zbraní dlhého doletu
Rakety Tomahawk patria medzi najúčinnejšie americké zbrane – dokážu zasiahnuť ciele stovky kilometrov ďaleko, vrátane Moskvy či Petrohradu. Práve preto ich Rusko vníma ako hrozbu. Napriek tomu Spojené štáty momentálne nemajú dostatok kusov ani pre vlastné potreby.
Od začiatku vojny na Ukrajine Pentagon vyrobil len okolo 200 rakiet, pričom približne 120 už bolo použitých. Podľa analytikov tak zostáva len malá rezerva. Ministerstvo obrany USA dokonca vo svojom rozpočte na budúci rok žiada financie na výrobu iba 57 nových Tomahawkov, ktoré by mali byť určené pre potenciálne zásahy proti Venezuela Madurovmu režimu.
„Tomahawk sám vojnu nezlomí“
Odborníci upozorňujú, že aj keby Ukrajina dostala niekoľko desiatok týchto rakiet, ich účinok by bol skôr symbolický. „Rakety dlhého doletu by mohli doplniť útoky dronov či iných striel, ale ich počet by nestačil na dlhodobé a hlboké údery proti Rusku,“ uviedol bezpečnostný analytik Financial Times.
Pentagon odmietol zverejniť, koľko Tomahawkov má momentálne k dispozícii.
Trump: Ak sa Putin nedohodne, pošleme ich
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty by mohli Ukrajine rakety poskytnúť, ak sa ruský prezident Vladimir Putin odmietne dohodnúť. „Ak sa vojna nevyrieši, pošleme im Tomahawky,“ povedal Trump novinárom s tým, že pred rozhodnutím chce s Putinom hovoriť osobne. „Je to neuveriteľná, vysoko útočná zbraň. A úprimne, Rusko ju nepotrebuje,“ dodal.
Zelenskyj podľa amerických médií požiadal o Tomahawky s tým, že ich kúpia a Kyjevu odovzdajú členské štáty NATO. Trump minulý týždeň potvrdil, že o dodávke už rozhodol, no chce presne vedieť, na aké ciele Ukrajina rakety plánuje použiť. Zdôraznil pritom, že nechce prispieť k eskalácii konfliktu.
Putinova odpoveď: nové jadrové zbrane a tvrdé varovanie
Ruský vodca reagoval hrozbami. Vladimir Putin oznámil, že Rusko v reakcii posilní protivzdušnú obranu a pokračuje vo vývoji nových jadrových zbraní. Zároveň varoval, že ak Washington odmietne predĺžiť platnosť dohody o jadrovom odzbrojení, dôjde k „zničeniu vzťahov medzi oboma mocnosťami“.